बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने एबीपी न्यूज को पहला टीवी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने बीजेपी अध्यक्ष बनने से लेकर अबतक के सभी सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत की जमीन पर आकर बसे, अब उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव को भी घेरा.

राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोले नितिन नवीन

जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी को कम सीटें लाने पर मजबूर कर दिया, इसे कैसे देखते हैं? इस सवाल के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि अखिलेश यादव ने आपने शासनकाल में जनता को क्या-क्या दिया है ये सब जानते हैं. युवा होने के नाते पहले भी वो राहुल गांधी के साथ बड़े-बड़े जुलूस निकालते थे, उन सबसे क्या हुआ. वो आगे भी निकालेंगे, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला.

आजकल टोपी पहनना थोड़ा कम कर दिया है- नितिन नवीन

उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव पीडीए डीपीए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे पता चलता है कि उनकी मानसिकता किस तरह की है. उन्होंने आगे कहा कि पहले यही लोग टोपी पहनकर कहीं भी चले जाते थे. आजकल टोपी पहनना थोड़ा कम कर दिया है.

टोपी वाले वोट क्यों नहीं देते, क्या बोले नितिन नवीन

जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग टोपी वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम ढोंग करने वालों को पसंद नहीं करते हैं. टोपी वालों से दिक्कत नहीं है, जो बरसात के मौसम में टोपी पहनते हैं उनसे दिक्कत है. फिर पूछा गया कि टोपी वाले आपको वोट क्यों नहीं देते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के बाद देखिए, कितनी बड़ी संख्या में माता-बहनों ने हमें वोट दिया है.

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