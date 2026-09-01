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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना BJP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नितिन नबीन, राहुल गांधी पर किया हमला

तेलंगाना BJP अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नितिन नबीन, राहुल गांधी पर किया हमला

BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तेलंगाना पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार के साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Sep 2026 06:18 PM (IST)
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  • भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना।
  • तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव गिरफ्तार।
  • कांग्रेस सरकार पीड़ितों से मिलने से रोकती है: नबीन।
  • रामचंदर राव ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र का अनादर बताया।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव की गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि देश के संविधान को लेकर राहुल गांधी जो भाषण देते हैं, वो पूरी तरह से सिर्फ ढकोंसला और दिखावा है. तेलंगाना इस तानाशाही मानसिकता का जवाब जरूर देगा.

उन्होंने तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को भी अपने निशाने पर लिया. नितिन नबीन ने कहा कि जब कांग्रेस के गुडे हमला करते हैं, तब प्रशासन सिर्फ मूकदर्शक बनकर बैठा रहता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पीड़ितों से मिलने जाते हैं, तो कांग्रेस की सरकार हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है.

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया पोस्ट

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘तेलंगाना के नलगोंडा में हमारे जिला अध्यक्ष (भाजपा जिलाध्यक्ष) से मिलने जाने से रोकने के लिए राज्य पुलिस की तरफ से तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर को गिरफ्तार किए जाने के बाद मैंने उनसे बातचीत की.’ 

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के गुंडे जब हमला करते हैं, तब प्रशासन चुपचाप बैठी रहता है, लेकिन जब बीजेपी नेता पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तब कांग्रेस की सरकार हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है. राहुल गांधी की तरफ से संविधान को लेकर दिए जाने वाले भाषण सिर्फ दिखावा है. तेलंगाना इस तानाशाही मानसिकता का जबाव देगा!’

तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई पर बोले रामचंदर राव

वहीं, तेलंगाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने भी X प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया, जिसमें राज्य पुलिस के कई जवान उन्हें पकड़कर खींचते हुए लेकर जाते नजर आ रहे हैं. इस दौरान भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता ‘भारत माता की जय’ और ‘कांग्रेस डाउन.. डाउन’ की नारेबाजी करते हुए और पार्टी अध्यक्ष को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एन. रामचंदर राव ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, ‘कांग्रेस ने मुझे मेरे नलगोंडा जिला अध्यक्ष से मिलने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लिया है. कांग्रेस से गुंडों ने उनके घर में तोड़फोड़ की थी और मैं उनसे मिलने और उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए जाना चाहता था.’ उन्होंने आगे कहा, ‘लोकतंत्र और संविधान के प्रति पूरी तरह से अनदेखी का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है.’ 

यह भी पढ़ेंः TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिखाए गए काले झंडे, 'गो बैक' के लगे नारे

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 01 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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