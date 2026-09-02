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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानितिन नबीन की डिनर डिप्लोमेसी, आवास पर जुटे राज्यों के CM-मंत्री, हुआ जलमंथन

नितिन नबीन की डिनर डिप्लोमेसी, आवास पर जुटे राज्यों के CM-मंत्री, हुआ जलमंथन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया. इसे राजनीतिक हलकों में डिनर डिप्लोमेसी माना जा रहा है. इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने राज्यों के जलसंसाधन मंत्रियों से चर्चा की.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 02 Sep 2026 11:10 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर आयोजित रात्रि भोज समाप्त हो गया है. इस डिनर डिप्लोमेसी में अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जुटे. इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने अलग-अलग राज्यों से आए जल संसाधन मंत्रियों के साथ जलमंथन किया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी के जल मंथन - विकसित भारत जल शक्ति कार्यशाला को भी संबोधित किया.

इस बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी पहुंचे. इस बैठक के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, हरियाणा की जलशक्ति मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्थान के मंत्री सुरेश रावत, यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे. बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे भी बैठक के लिए पहुंचे.

यह एक तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की डिनर डिप्लोमैसी टेक्नीक मानी जा रही है, इसके तहत नेताओं को साधने की कोशिश है. नितिन नबीन ने सभी मंत्रियों को दिल्ली बुलाने की बजाय उनके आवास पर इस डिनर का आयोजन किया, ताकि आगामी चुनावों के लिए मंथन किया जा सके. 

वॉटर सिक्योरिटी को लेकर हुई चर्चा

बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री निशीध प्रमाणिक ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवासपर सभी मंत्रियों के लिए डिनर का निमंत्रण था. इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें पानी को अपनी जीवन में एक मिशन कैसे बनाना चाहिए. जल संसाधनों को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए. भविष्य में हमें इस दिशा में कैसे काम करना चाहिए. 

पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद हरियाणा के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि इस बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई है कि पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए. इसे कैसे बचाया जाए. हमने इसके दोबारा इस्तेमाल पर भी बात की. क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत कीमती संसाधन है. भविष्य में पानी की कमी न हो, इसके लिए बर्बादी कम से कम होनी चाहिए. पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए. हमने इस दिशा में बेहतर इंतजाम करने के तरीकों पर भी चर्चा की है. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 02 Sep 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
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