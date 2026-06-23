Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नितिन नवीन ने कर्नाटक क्रॉस वोटिंग पर दिल्ली में की बैठक।

सीटी रवि की रिपोर्ट बाद क्रॉस वोटिंग पर कार्रवाई होगी।

JDS ने उम्मीदवार उतारा, दोनों दलों में क्रॉस वोटिंग हुई।

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कर्नाटक बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हुई. MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला अब सिर्फ अनुशासनहीनता का मुद्दा नहीं रह गया है. इसके साथ-साथ अब JDS के साथ आगे किस तरह से बढ़ना है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है. फिलहाल, बीजेपी नेतृत्व सीटी रवि की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है. उसके बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्यवाही की जाएगी.

ढाई घंटे तक चली बीजेपी अध्यक्ष की बैठक

सूत्रों के मुताबिक, तकरीबन ढाई घंटे चली बैठक में विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चा हुई. बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने बैठक में तकरीबन एक दर्जन विधायकों के नाम रखे, जिन पर क्रॉस वोटिंग करने का शक है. हालांकि, उनमें से किसने क्रॉस वोटिंग की उसका अभी पता नहीं लग पाया है. सीटी रवि के नेतृत्व में बनाई कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है. पार्टी के के केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट का इंतजार है, एक बार कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

इसके अलावा, केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में बताया गया कि जेडीएस के पास संख्या नहीं थी, फिर भी उन्होंने उम्मीदवार उतारा, जिसके कारण हार का सामना भी करना पड़ा. बीजेपी के राज्य के नेतृत्व ने जेडीएस के नेतृत्व के साथ इसको लेकर चर्चा भी की थी और उम्मीदवार ना उतारने को लेकर कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीएस ने अपना उम्मीदवार चुनाव में उतार दिया. जेडीएस के कुछ विधायक पहले से उनके नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, उसको लेकर बीजेपी ने उनको आगाह भी किया था.

किस विधायक ने कहां की क्रॉस वोटिंग?

कर्नाटक प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को बताया कि NDA के 11 विधायकों ने जेडीएस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया. बीजेपी के चार वोट बर्बाद हुए, एक वोट अमान्य रहा और कम से कम तीन विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की पुष्टि हुई है. वहीं, जेडीएस के भी 6 से 7 विधायकों के पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने की जानकारी सामने आई है.

डीकेएस के सीएम बनने से मतदाता हुए शिफ्ट

इसके अलावा, राज्य में बीजेपी के एक वर्ग का आकलन है कि वोक्कालिगा राजनीति में जेडीएस की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उभार के बाद वोक्कालिगा समुदाय का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है. ओल्ड मैसूर क्षेत्र, जो कभी जेडीएस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी पार्टी का आधार सिकुड़ता दिख रहा है. बीजेपी राज्य के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को भी इस मुद्दे पर जानकारी दी है.

सिद्धारमैया के पद छोड़ने का फायदा भूनने पर बीजेपी की रणनीति

राज्य की राजनीति में पार्टी का सबसे मजबूत आधार माने जाने वाले लिंगायत समुदाय की हिस्सेदारी 14 से 17 प्रतिशत के बीच है. ओबीसी समुदायों की आबादी 32 से 35 प्रतिशत मानी जाती है, जबकि कुरुबा समुदाय अकेले 7 से 8 प्रतिशत प्रभाव रखता है. इसके अलावा, एससी-एसटी की हिस्सेदारी 24 से 26 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 12 से 13 प्रतिशत के आसपास है.

बीजेपी के भीतर यह राय मजबूत हो रही है कि लिंगायत और व्यापक ओबीसी गठजोड़ को मजबूत कर पार्टी प्रभावी राजनीतिक रणनीति बना सकती है. खासकर सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कुरुबा समुदाय में संभावित नाराजगी को भी बीजेपी एक अवसर के रूप में देख रही है.

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग से नाराज बीजेपी नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष समेत दिल्ली तलब हुए ये नेता

