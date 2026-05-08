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असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम् पर की टिप्प्णी तो भड़की BJP, तरुण चुग बोले- जो विरोध कर रहे, वो...

Owaisi on Vande Mataram: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम् लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति रखते थे और मुसलमानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 May 2026 04:19 PM (IST)
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  • भारत 'हम भारत के लोग' से शुरू होता है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शुक्रवार (8 मई, 2026) को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की वंदे मातरम् को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम् का विरोध करते हैं, वे बौद्धिक रूप से बेईमान है, जो ऐसा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं.

वंदे मातरम् गाने पर हर भारतीय गर्व महसूस करता हैः तरुण चुग

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘वंदे मातरम् पिछले 150 सालों से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और राष्ट्रप्रेमियों का उद्घोष रहा है. आज वंदे मातरम् की 150वी वर्षगांठ है, इसे गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए, कितनों ने शहादत दी. वंदे मातरम् अंग्रेजों के खिलाफ एक मंत्र की तरह काम कर रहा था. जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे बौद्धिक रूप से बेईमान और नालायक है, जो ऐसा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं.’

यह भी पढे़ंः ममता का ‘नाबन्ना’ बनाम बंगाल की विरासत! 13 साल बाद क्या सिर्फ राजनैतिक प्रतीक बन जाएगा?

उन्होंने कहा, ‘वंदे मातरम् के उद्घोष के दौरान खड़े होना, उसका सम्मान करना यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के मन की आवाज है और पूरा भारत वंदे मातरम् गाने पर गौरव महसूस करता है.‘

AIMIM चीफ ने वंदे मातरम् पर क्या कहा था?

दरअसल, AIMIM प्रमुख और लोकसभा में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार (7 मई, 2026) को वंदे मातरम् को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि यह एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता है.

उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘वंदे मातरम् एक देवी की स्तुति है, इसे राष्ट्रगान के समान नहीं माना जा सकता है. जन गन मन भारत और उसके लोगों का उत्सव मनाता है, न कि किसी एक विशेष धर्म का. धर्म राष्ट्र के बराबर नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘वंदे मातरम् लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति रखते थे और मुसलमानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, सभी ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था.’

भारत देवी-देवताओं के नाम से नहीं चलताः ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ‘भारत के संविधान की प्रस्तावना ‘हम भारत के लोग’ से शुरू होती है, ‘भारत माता’ से नहीं. यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अपनी इच्छा से पूजा करने की आजादी का वादा करती है. भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहता है.’

उन्होंने कहा, ‘संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना को किसी देवी के नाम से शुरू करने की मांग की थी. उन्होंने विशेष रूप से वंदे मातरम् का उल्लेख किया. कुछ अन्य सदस्य इसे भगवान के नाम पर शुरू करना चाहते थे और ‘its citizens’ की जगह ‘her citizens’ लिखना चाहते थे. इन सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया. इंडिया, जिसे भारत भी कहते हैं, वो उसके लोग हैं. देश कोई देवी नहीं है और यह किसी देवी-देवता के नाम पर नहीं चलता और न ही यह किसी एक देवता या देवी का है.’

यह भी पढ़ेंः कर्नल सोफिया पर मंत्री के विवादित बयान को SG ने ज़ुबान फिसलने का मामला बताया, SC ने कहा- मुकदमे पर फैसला ले MP सरकार

Published at : 08 May 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Vande Mataram Tarun Chugh BJP
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