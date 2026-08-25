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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'धर्म आधारित स्कूल में पढ़ें...', हिजाब की मांग वाली याचिका खारिज होने पर बोले BJP नेता

'धर्म आधारित स्कूल में पढ़ें...', हिजाब की मांग वाली याचिका खारिज होने पर बोले BJP नेता

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने की एक छात्रा की याचिका को खारिज करने पर सीनियर एडवोकेट और बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का बयान आया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 02:22 PM (IST)
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स्कूल में हिजाब पहनने की एक छात्रा की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के खारिज करने पर सीनियर एडवोकेट और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली का बयान आया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि ये फैसला असल में सुप्रीम कोर्ट के उस तय कानून पर आधारित लगता है, जिसमें बताया गया है कि धर्म की जरूरी प्रथा क्या है. 

उन्होंने कहा कि जो स्कूल किसी अल्पसंख्यक या धार्मिक संगठन ने नहीं बनाया है, वह एक सेक्युलर स्कूल होता है. जाहिर है, वहां ध्यान पढ़ाई और तय सिलेबस के हिसाब से शिक्षा देने पर होगा और वहां यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा. 

संविधान का हवाला देकर क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता
नलिन कोहली ने कहा कि अगर कोई परिवार या बच्चा अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखना चाहता है या अपने धर्म के नियमों का पालन करना चाहता है तो वे निश्चित रूप से अपने धर्म द्वारा स्थापित स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 26 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है लेकिन इसे किसी सेक्युलर संस्थान पर थोपा नहीं जा सकता.

सेक्युलर स्कूल का जिक्र कर क्या कहा
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि एक सेक्युलर स्कूल, जो धर्म के आधार पर नहीं चल रहा है वहां पर एक यूनिफॉर्म होती है और उनका फोकस एकेडमिक और सेक्युलर करिकुलम पर होता है, जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता. उन्होंने कहा कि अगर किसी बच्चे या परिवार को लगता है कि किसी खास धार्मिक तरीके से रहना बच्चे के लिए जरूरी है तो वे निश्चित रूप से उन धार्मिक संस्थानों में पढ़ाई कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था संविधान में की गई है और वो उपलब्ध भी हैं.

उन्होंने कहा कि ये स्कूल जाने-माने मुस्लिम चैरिटेबल संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं. हालांकि यह तर्क देना कि हिजाब पहनना एक जरूरी प्रथा है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए यह सही बात है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Hijab BJP
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