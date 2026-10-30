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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविपक्षी की रैली से पहले बोली बीजेपी- 'दिल्ली में मौजूद हैं दिमागी नक्सल'

विपक्षी की रैली से पहले बोली बीजेपी- 'दिल्ली में मौजूद हैं दिमागी नक्सल'

बीजेपी सासंद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर नक्सली भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन दिमागी नक्सली दिल्ली में मौजूद हैं. उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्ष के प्रस्तावित रैली से पहले बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. बीजेपी सासंद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग जब सत्ता में थे तब भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इनकी मर्जी के विरुद्ध कोई निर्णय हो.  उन्होंने कहा कि आज विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस की मानसिकता उसी तरह की दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार का बहुत बड़ा संकल्प था कि हम देश को नक्सल मुक्त करेंगे. जमीनी स्तर पर नक्सली भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन दिमागी नक्सली दिल्ली में मौजूद हैं. विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बर्ताव को ही देख लीजिए.  भारत के इतिहास में या दुनिया में कहीं भी जहां अराजकता की स्थिति होती है, वहां आपको हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अफरा-तफरी फैलाते हैं. भारत में एक अजीब स्थिति देखने को मिलती है. यहां विपक्ष के नेता आकाशवाणी भवन में घुसते हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने सड़क पर लेट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करते हैं.'

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राहुल गांधी पर बरसी बीजेपी

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'विपक्ष के नेता की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनसे लगता है कि अब मामले संसद में नहीं, बल्कि सड़कों पर सुलझाए जाएंगे. यानी चर्चा से नहीं, बल्कि विरोध-प्रदर्शन के जरिए फैसले लिए जाएंगे.' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार के प्रमुख वादों में से एक भारत को नक्सली खतरे से मुक्त करना था. छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली हमारी मौजूदा सरकार के आने के बाद, गृह मंत्री अमित शाह का किया गया वादा पूरा हुआ है. नतीजतन, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बस्तर और चिंतागुफा जैसे इलाकों से, जहां पहले अक्सर नक्सली दिखाई देते थे, अब उनका पूरी तरह सफाया हो गया है.'

बीजेपी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर गठबंधन के नेताओं ने एक बैठक की. यह रैली मुख्य रूप से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में आयोजित की जा रही है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 30 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Sudhanshu Trivedi BJP Rahul Gandhi
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