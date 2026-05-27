'दिल्ली बस बोल दे, खत्म कर देंगे TMC', BJP के सौमित्र खान का दावा- ममता के 20 MP संपर्क में

बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसद हमारे संपर्क में हैं और पार्टी नेतृत्व की मंजूरी मिलते ही पाला बदलने को तैयार हैं, लेकिन तृणमूल ने इस दावे को ‘बेबुनियाद’ बताकर खारिज कर दिया है.

पश्चिम बंगाल से कुल 42 सांसदों में से तृणमूल कांग्रेस के 29, बीजेपी के 12 और कांग्रेस का एक सांसद है. तीन बार के लोकसभा सांसद सौमित्र खान ने मंगलवार (26 मई) को संवाददाताओं से कहा, ‘तृणमूल के 20 सांसद हमारे संपर्क में हैं. अगर पार्टी नेतृत्व चाहे तो वे पाला बदलने के लिए तैयार हैं. अगर बीजेपी चाहे तो पूरी तृणमूल कांग्रेस अगले कुछ दिनों में समाप्त हो सकती है.’

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सौगत रॉय ने सौमित्र खान के दावों को बेबुनियाद बताया

खान के दावों को खारिज करते हुए तृणमूल के वरिष्ठ सांसद सौगत रय ने इसे ‘बिल्कुल बेबुनियाद’ करार दिया. रॉय ने कहा, ‘भाजपा और सौमित्र खान जो पत्रकारों को परोस रहे हैं, वह सरासर झूठ है. ऐसा कुछ भी नहीं होगा.’

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए किसी संसदीय दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का एक साथ पाला बदलना जरूरी होता है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के मामले में, लोकसभा में उसके 29 सांसद हैं, ऐसे में यह संख्या लगभग 19 या 20 बैठती है.

बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से टीएमसी के हालात खराब?

विधानसभा के लिए 2021 चुनावों से पहले तृणमूल के कई प्रमुख नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के सत्ता में वापसी के बाद वे वापस लौट आए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं. बंगाल में तृणमूल के पंद्रह साल के शासन को समाप्त करने के बाद अब बीजेपी सत्ता में है.

यह अटकलें ऐसे समय में उठ रही हैं जब तृणमूल के भीतर ‘कुछ भी ठीक नहीं’ होने संकेत साफ दिखने लगे हैं. हाल के हफ्तों में कई नेताओं ने खुलकर अपना असंतोष जताया है.

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