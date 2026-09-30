बच्चों संग झूमे संबित पात्रा, पुरी के आंगनवाड़ी केंद्र में दिखा 'सेवा संकल्प अभियान' का अनोखा रंग
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपिली विधानसभा क्षेत्र के रूपदेईपुर आंगनवाड़ी केंद्र में 'आंगन का उत्सव' और 'तिरंगा थाली' कार्यक्रम में भाग लिया.
ओडिशा सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपिली विधानसभा क्षेत्र के रूपदेईपुर आंगनवाड़ी केंद्र में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. स्थानीय बीजेपी सांसद डॉ. संबित पात्रा ने इस केंद्र पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की ओर से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्थानीय मातृशक्ति से संवाद किया और वहां मौजूद बच्चों के साथ समय बिताया. इस दौरान संबित पात्रा बच्चों के साथ झूमते और गाते नजर आए. इस कार्यक्रम में पिपिली विधानसभा क्षेत्र के विधायक आश्रित पटनायक भी मौजूद रहे.
बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपिली विधानसभा क्षेत्र के रूपदेईपुर आंगनवाड़ी केंद्र में आंगन का उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता किया. बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार और स्नेह देने वाली हमारी मातृशक्ति पूर्णिमा महापात्रा जी बड़े ही प्यार और अपनत्व के साथ बच्चों को डांस सिखाती हैं. उनके इसी स्नेहिल भाव से जुड़ते हुए बच्चों के साथ कुछ पल नाचने-गाने और उनकी मासूम मुस्कानों में शामिल होने का सुखद अवसर मिला.'
Dancing with little stars, sharing endless smiles! ✨❤️#AanganKaUtsav | 📍PURI pic.twitter.com/mLbXgzpVcH— Sambit Patra (@sambitswaraj) September 30, 2026
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर महीने भर चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खून की कमी के कारण किसी की जान न जाए, इसके लिए उनकी सरकार 'ब्लड सिक्योरिटी' सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने 'सेवा संकल्प अभियान' को मानवीय सेवा के लिए समर्पित एक जन आंदोलन बताया और कहा कि ओडिशा में किसी भी व्यक्ति की असमय मौत केवल खून की कमी के कारण नहीं होने दी जाएगी.
राज्य में ब्लड बैंक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 'अटल रक्तदान अभियान' के तहत साल 2026-27 के बजट में 50.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस पहल के तहत राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों में नए ब्लड बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि पहले से मौजूद ब्लड बैंकों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है.