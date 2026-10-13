Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आरोपी सांसद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन', राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या बोलीं रूप कुमारी

'आरोपी सांसद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन', राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या बोलीं रूप कुमारी

जेएनयू में छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर आज बीजेपी महिला सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 13 Oct 2026 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी की महिला सांसदों ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. उन्होंने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में प्रोफेसर के पद से हटाए जाने को लेकर बात की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपी सांसद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन हासिल है. बच्चियां डरी हुई हैं. उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति से अपील है कि आरोपी सांसद को सदन से भी बर्खास्त किया जाए.

पीड़ित बच्चियों को संरक्षण देने की मांग 
बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी ने पीड़ित बच्चियों को संरक्षण देने की मांग की है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ शिकायत करने वाली छात्राओं को सुरक्षा देने की मांग की गई है. 

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या बोलीं बीजेपी सांसद
बीजेपी सांसद रूप कुमारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है. बीजेपी महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में सांसद डी. पुरंदेश्वरी, दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और अन्य महिला सांसद भी शामिल रहीं. बता दें कि राष्ट्रपति भवन में बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की. 

कांग्रेस मुख्यालय के अलावा कई जगह प्रदर्शन
बता दें कि ये कदम बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर किए गए विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद उठाया गया है. इस प्रदर्शन में मांग की गई थी कि पार्टी इनर मणिपुर से सांसद अकोइजम को पार्टी से बाहर करे. सोमवार को दिल्ली में हुए इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ-साथ बीजेपी की कई महिला सांसद और कार्यकर्ता भी शामिल हुईं.

ये भी पढ़ें

Explained: 2002-04 में कैसे हुआ था पिछला SIR? इस बार क्या अलग और क्या कमियां

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
JNU BJP Delhi Droupadi Murmu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल गांधी-अखिलेश यादव पर चले अवमानना का केस', याचिका पर SC करेगा सुनवाई
'राहुल गांधी-अखिलेश यादव पर चले अवमानना का केस', याचिका पर SC करेगा सुनवाई
इंडिया
India Bloc Protest Live: राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक पर बोले पवन खेड़ा- तय होगी रणनीति
LIVE: राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक पर बोले पवन खेड़ा- तय होगी रणनीति
इंडिया
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'
राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को पद्म विभूषण दिया'
इंडिया
Explained: न सड़क, न प्रदर्शन और न गठबंधन! असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का असली गणित क्या?
न सड़क, न प्रदर्शन और न गठबंधन! असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का गणित क्या?
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
'तुम आतंकवादी...', बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस का विरोध, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोसाईगंज: अभय सिंह की BJP में एंट्री से खब्बू तिवारी का क्या होगा? कहीं बिगड़ न जाए गणित
गोसाईगंज: अभय सिंह की BJP में एंट्री से खब्बू तिवारी का क्या होगा? कहीं बिगड़ न जाए गणित
इंडिया
जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने वाले CJP नेता हिरासत में, दीपके बोले- ये कब से गैरकानूनी?
जंतर मंतर पर तिरंगा फहराने वाले CJP नेता हिरासत में, दीपके बोले- ये कब से गैरकानूनी?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन
2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन
टेलीविजन
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
'पति पत्नी और पंगा 2': सिर पर पल्लू लिए सास का हाथ थामे दिखीं मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि
इंडिया
आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'
आशुतोष रांका को पुलिस ने थाने में रखा, CJP नेता बोले, '...तो परसों 10 हजार लोग आएंगे'
शिक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
रेलवे NTPC ग्रेजुएट CBT 1 की तारीख घोषित, इस दिन होगी परीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
न BJP न सपा और कांग्रेस, यूपी के मुस्लिमों ने इस पार्टी को दिया समर्थन?
न BJP न सपा और कांग्रेस, यूपी के मुस्लिमों ने इस पार्टी को दिया समर्थन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget