शशि थरूर को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा दावा, बोले - 'उन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस...'

महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि शशि थरूर ने 'स्वीकार' किया कि कांग्रेस महिला विरोधी है. रिजिजू ने संसद सत्र के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई निजी बातचीत का हवाला देते हुए यह बात कही.

थरूर को लेकर किया बड़ा दावा

न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद उनकी मुलाकात संसद भवन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से हुई थी. रिजिजू ने दावा किया कि इस दौरान थरूर ने उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, लेकिन कोई भी महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं कहेगी. उन्होंने कहा कि 'हां, मैं मानता हूं कि कोई आपको महिला विरोधी नहीं कहेगा, लेकिन आपकी पार्टी महिला विरोधी है.' रिजिजू ने आगे कहा कि थरूर ने एक तरह से स्वीकार किया कि कांग्रेस का रुख महिला विरोधी है.

क्या बोले रिजिजू?

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 'उनका मतलब यह था कि भले ही कांग्रेस महिला-विरोधी हो, महिलाएं शशि थरूर को महिला-विरोधी नहीं मानेंगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक तरह से उन्होंने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस महिला-विरोधी है. मैंने भी स्वीकार किया कि वे व्यक्तिगत रूप से महिला-विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन उनकी पार्टी महिला-विरोधी है.'

कांग्रेस पर रिजिजू का निशाना

इससे पहले महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के खिलाफ विपक्ष के मतदान करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. लोकसभा में बिल पारित न होने पर रिजिजू ने कहा था कि 'कांग्रेस महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का जश्न मना रही है,देश की महिलाएं कांग्रेस को करारा सबक सिखाएंगी. उसे देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा.'

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विपक्ष ने किया विरोध

संविधान के 131वां संशोधन विधेयक तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 816 तक करने का प्रस्ताव किया गया था. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करने के लिए सीटों का विस्तार किया जाना था, लेकिन विपक्ष के विरोध में वोटिंग करने के चलते विधेयक पास नहीं हो पाया.

विपक्ष ने सदन में सीटों की संख्या बढ़ाए बिना महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग की थी. विपक्ष का तर्क था कि प्रस्तावित परिसीमन बीजेपी को फायदा देने के लिए किया जा रहा है. विपक्षी दलों ने यह भी तर्क दिया कि ऐसा कदम दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव करेगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के अधिक प्रभावी उपाय लागू किए हैं.

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