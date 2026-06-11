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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजोधपुर में सांसद कंगना रनौत ने की पूजा-अर्चना, प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की

जोधपुर में सांसद कंगना रनौत ने की पूजा-अर्चना, प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की

Kangana Ranaut in Jodhpur: भाजपा सांसद कंगना रानौत ने कहा कि भारत आज दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आने वाले समय में देश नई ऊंचाइयों को छुए, यही उनकी कामना है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jun 2026 11:38 PM (IST)
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हिंदी सिनेमा जगत की जानी-मानी अभिनेत्री और लोकसभा में भाजपा सांसद कंगना रनौत गुरुवार (11 जून, 2026) को राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर पहुंचीं. अपने दौरे के दौरान उन्होंने शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर भगवान का आभार जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की.

PM मोदी के नेतृत्व में सरकार का 12 साल का कार्यकाल है उपलब्धिः कंगना

मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 साल पूरा होना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा करते हुए एक अलग पहचान बनाई है और उनके नेतृत्व में भारत लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

भारत दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति करा रहा दर्जः कंगना

कंगना ने कहा कि सरकार की स्थिरता और देश की प्रगति के लिए उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की है. उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आने वाले समय में देश नई ऊंचाइयों को छुए, यही उनकी कामना है. 

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश और दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है. ऐसे में मजबूत नेतृत्व देश के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देश के हित में है.

कंगना ने राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं की सराहना की

जोधपुर पहुंचने पर कंगना रनौत के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला. मंदिर परिसर में उनके पहुंचने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे और उनका स्वागत किया. कंगना रनौत ने राजस्थान की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेना और देश की खुशहाली की कामना करना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस दौरान उन्होंने देश की तरक्की, शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की. उनका यह दौरा राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से चर्चा में रहा. 

यह भी पढ़ेंः 'भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था...', जोधपुर में कंगना रनौत ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut JODHPUR PM Modi RAJASTHAN
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