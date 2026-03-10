हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही सरकार', BJP सांसद ने पूछा सवाल, क्या मिला जवाब

'दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही सरकार', BJP सांसद ने पूछा सवाल, क्या मिला जवाब

दुर्गा पूजा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रचार को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने लोकसभा में सरकार से सवाल पूछे. केंद्रीय मंत्री ने जवाब में खर्चों को लेकर जानकारी दी.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने दुर्गा पूजा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रचार को लेकर लोकसभा में सवाल पूछा. ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पूछा कि यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद सरकार ने इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की है. इसके अलावा क्या सरकार ने दुर्गा पूजा को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन के रूप में संरक्षितऔर वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित की है और  क्या सरकार ने वैश्विक मंचों पर दुर्गा पूजा को प्रदर्शित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों, भारतीय दूतावासों और सांस्कृतिक संस्थानों के साथ सहयोग किया है.

क्या दुर्गा पूजा को लेकर रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है?
ये भी पूछा कि क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन प्रचार अभियान का विस्तार करने की कोई विशिष्ट योजना है और क्या दुर्गा पूजा के ऐतिहासिक, कलात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए कोई रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है?

शेखावत ने बताया सरकार ने कितना खर्च किया
इन सबके जवाब में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय की वैश्विक जुड़ाव योजना के तहत दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अनुदान दिया जाता है. साल 2023 में यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तहत नामांकन प्रस्तुत करने के लिए दुर्गा पूजा के डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च के लिए मंत्रालय ने 22,29,244 रुपये की राशि आवंटित की.

पिछले साल के कार्यक्रम की दी जानकारी
मंत्री ने बताया कि सितंबर 2025 में संगीत नाटक अकादमी (SNA) ने टोक्यो में भारतीय बंगाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले इप्पन शादान हाउजिन इंडोजिनो त्सुदोई के साथ दुर्गा पूजा समारोह का एक वीडियो साझा किया, जो इस त्योहार को गहरी भक्ति और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाता है. इसके अलावा 8-13 दिसंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले में आयोजित अंतरसरकारी समिति की बैठक के दौरान 190 से अधिक भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों और यूनेस्को के अधिकारियों के सामने एक पारंपरिक धुनुची नाच प्रदर्शित किया गया.

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त दुर्गा पूजा को बढ़ावा देने के लिए अपने असम्भव भारत 2.0 अभियान का विस्तार कर रही है, जिसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल है.

ये भी पढ़ें

अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी... राज्यसभा में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करेंगे ये नेता, निर्विरोध जीते

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Durga Puja BJP Jyotirmoy Singh Mahato
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गैस की किल्लत होने पर सबसे पहले किसे मिलेगा सिलेंडर? भारत सरकार की लिस्ट में कब आएगा आपका नंबर
गैस की किल्लत होने पर सबसे पहले किसे मिलेगा सिलेंडर? भारत सरकार की लिस्ट में कब आएगा आपका नंबर
इंडिया
'दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही सरकार', BJP सांसद ने पूछा सवाल, क्या मिला जवाब
'दुर्गा पूजा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही सरकार', BJP सांसद ने पूछा सवाल, क्या मिला जवाब
इंडिया
SP Dharmendra Yadav: 'गंगा पर खतरा...' धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री से संसद में पूछा सवाल, जानें क्या मिला जवाब
'गंगा पर खतरा...' धर्मेंद्र यादव ने केंद्रीय मंत्री से संसद में पूछा सवाल, जानें क्या मिला जवाब
इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget