‘LoP का मतलब- लीडर ऑफ पार्टीइंग’, बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने की जंगल सफारी तो BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi in MP: भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब बिहार में मतदान हो रहा है, तब वे छुट्टियों पर चले जाते हैं और जब हारेंगे तो चुनाव आयोग को दोष देंगे और हॉलिडे फाइल्स पर प्रजेंटेशन देंगे.
भारतीय जनता पार्टी ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनका मजाक उड़ाया है. भाजपा ने कहा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तब वह (राहुल गांधी) मध्य प्रदेश में जंगल सफारी पर गए हुए हैं. भाजपा ने कहा कि उनके लिए LoP का मतलब लीडर ऑफ पार्टीइंग है.
BJP प्रवक्ता ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘राहुल गांधी के लिए LoP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और पार्टीइंग है. जब बिहार में मतदान हो रहा है, तब वे छुट्टियों पर चले जाते हैं और जब हारेंगे तो चुनाव आयोग को दोष देंगे और H फाइल्स (हॉलिडे फाइल्स) पर पावरपॉइंट प्रजेंटेशन देंगे.’
पूनावाला ने एक शे'र का हवाला देते हुए तंज कसा, ‘ता-उम्र कांग्रेस ये गलती करती रही, धूल चेहरे पे थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही.’ उनके इस बयान को लेकर कहा कि इसका मतलब यह था कि कांग्रेस अपनी लगातार चुनावी हारों के बावजूद आत्ममंथन करने से बचती रही है.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार (8 नवंबर, 2025) को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के पास स्थित पहाड़ी पर्यटन स्थल पचमढ़ी पहुंचे थे, जहां वे राज्य के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए.
इसके बाद उन्होंने रविवार (9 नवंबर, 2025) की सुबह खुले जीप में जंगल सफारी का आनंद लिया. वह सुबह 6:15 बजे रवीशंकर भवन से रवाना हुए और करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पनारपानी गेट तक पहुंचे, जहां से बाद में वापस लौट आए.
राहुल ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर लगाया आरोप
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार (9 नवंबर, 2025) की देर शाम बिहार रवाना होंगे और उसके बाद किशनगंज जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. हालांकि, अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए वोट चोरी की जा रही है.
