‘तेलंगाना में AIMIM विधायकों को गौ-हत्या की खुली छूट और हिंदुओं को...’, DGP को राजा सिंह का खत

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘तेलंगाना में AIMIM विधायकों को गौ-हत्या की खुली छूट और हिंदुओं को...’, DGP को राजा सिंह का तीखा खत, दी चेतावनी

‘तेलंगाना में AIMIM विधायकों को गौ-हत्या की खुली छूट और हिंदुओं को...’, DGP को राजा सिंह का तीखा खत, दी चेतावनी

T. Raja Singh Letter: राजा सिंह ने कहा कि यह शर्मनाक है कि रेवंत रेड्डी चुनाव में वोटों के लिए गौ की पूजा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे जानवरों की हत्या करने वाले AIMIM के लोगों पर कृपा बरसाते हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 May 2026 11:03 PM (IST)
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  • सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन और कार्रवाई की मांग की.

गोशामहल से BJP विधायक टी. राजा सिंह ने सोमवार (18 मई, 2026) को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक तीखा खत लिखा. इसमें उन्होंने खुले तौर पर कई AIMIM विधायकों, पार्षदों और MLCs पर बकरीद की पूर्व संध्या पर पूरी छूट के साथ गौ-हत्या का एक बेखौफ रैकेट चलाने का आरोप लगाया. अपने इस कड़े खत में विधायक ने विशेष रूप से दो दिन पहले हैदराबाद के मेहदीपटनम इलाके में हुई एक बेहद परेशान करने वाली घटना की ओर इशारा किया.

राजा सिंह के अनुसार, स्थानीय AIMIM विधायक ने मवेशियों को ले जा रहे एक ट्रक को रोका, सड़क पर जमकर हंगामा किया और एक भीड़ को उकसाया. जिसके बाद वहां जमा हुए हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए, लेकिन पत्थरबाजों को पकड़ने या सांप्रदायिक शांति और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की खुली कोशिश के लिए विधायक पर केस दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की जो वहां मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. खत में गुस्से से पूछा गया है कि यह किस तरह का इंसाफ है?

राजा सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उठाया सवाल

मेहदीपटनम हिंसा और अवैध मवेशी तस्करी के एक बड़े सुनियोजित तंत्र के बीच सीधा संबंध जोड़ते हुए MLA राजा सिंह ने आरोप लगाया कि गायों, बछड़ों और बैलों से लदे ट्रक दूसरे राज्यों से तेलंगाना में खुले तौर पर लाए जा रहे हैं, ताकि उनकी बड़े पैमाने पर हत्या की जा सके. उन्होंने दावा किया कि उन्हीं पुलिस चेकपोस्टों पर जो दिखाने और रोकने के लिए बने हैं, AIMIM के दबंग लोग पुलिसवालों को धक्का देकर किनारे कर देते हैं, ताकि मवेशियों से भरे ये वाहन बिना किसी रोक-टोक के अवैध रूप से शहर में दाखिल हो सकें.

यह भी पढे़ेंः ‘अगर किसी ने पुलिस पर हाथ उठाया तो...’, बंगाल में पत्थरबाजों को CM शुभेंदु अधिकारी की आखिरी चेतावनी

खत में आगे पूछा गया है कि क्या यह पूरा ऑपरेशन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर नहीं चलाया जा रहा है? और पुलिस बल ने इतनी लगातार अनदेखी करने का फैसला क्यों किया है?

BJP विधायक का CM रेवंत रेड्डी पर निशाना

BJP विधायक ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी नहीं बख्शा और एक तीखे राजनीतिक हमले के साथ उन्हें भी निशाने पर ले लिया. उन्होंने यह जानने की मांग की कि क्या राज्य का पूरा तंत्र AIMIM के चरणों में समर्पित कर दिया गया है. एक बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए राजा सिंह ने कहा कि यह शर्मनाक है कि रेवंत रेड्डी चुनाव के मौसम में वोटों के लिए गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे उन्हीं AIMIM के लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जो बाद में उन्हीं जानवरों की हत्या करते हैं.

यह पत्र मुख्यमंत्री की चुप्पी और DGP की निष्क्रियता पर सीधे-सीधे सवाल उठाता है और टिप्पणी करता है कि पिछले चार-पांच दिनों से AIMIM के गुंडे, जिनमें उनके चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, शहर के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, फिर भी पुलिस के आला अधिकारी को इनमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है.

खत के आखिर में राजा सिंह ने दी बड़ी चेतावनी

पत्र का समापन एक छिपी हुई चेतावनी के साथ होता है. राजा सिंह ने लिखा कि सड़कों पर उतरना उनके समर्थकों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और वे इससे भी कहीं बड़ा हंगामा खड़ा करने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन वे संयम बरत रहे हैं क्योंकि वे सांप्रदायिक हिंसा या तेलंगाना की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराए जाना चाहते हैं.

उन्होंने DGP और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि बकरीद के मौके पर गायों, बछड़ों और बैलों की हत्या न हो. साथ ही, उन्होंने AIMIM के उन विधायकों, पार्षदों और MLCs के खिलाफ तत्काल और स्पष्ट कार्रवाई की मांग की, जिनके नाम उन्होंने बताए हैं. पत्र का समापन एक अशुभ चेतावनी के साथ करते हुए कहा, ‘उनकी रक्षा करें, वरना हम सड़कों पर उतर आएंगे; इस बात को ध्यान में रखें.’

यह भी पढे़ंः ‘अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ा भारत का कद’, हनोई में PM मोदी को लेकर क्या बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Published at : 18 May 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
T Raja Singh BJP Revanth Reddy TELANGANA
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