BJP की मुहिम पर पवन खेड़ा ने साधा निशाना, 'जिनकी वजह से लोकतंत्र खतरे में वो बचाने..'

बीजेपी के लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ मुहिम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. राज्यसभा सांसदपवन खेड़ा ने कहा है कि जिन लोगों की वजह से खतरे में पड़ रहा है, आज वही लोग उसको बचाने दुहाई दे रहे हैं.

खेड़ा ने अपने बयान में आगे कहा कि जो लोग लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, वही उसे बचाने का दिखावा भी कर रहे हैं. यह पहला मौका है जब सत्ता पक्ष के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. बीजेपी वाले अगर सुधर जाए तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ेगा.

राहुल की चुनौती पर क्या बोले पवन खेड़ा?

इसके अलावा राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को बहस करने की चुनौती देने के मामले में पवन खेड़ा ने कहा कि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है. प्रधानमंत्री बहस के लिए तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल गांधी सारी सच्चाई सामने ला देंगे.

कांग्रेस सांसद ने कहा, 'हमने अरुणाचल प्रदेश की हालत दिखाने की भी चुनौती दी, लेकिन वह उसके लिए भी तैयार नहीं हुए. प्रधानमंत्री मोदी दबाव में काम कर रहे हैं.

इसके अलावा पवन खेड़ा ने अमेरिका में हुए मिड टर्म के चुनाव के नतीजे पर तंज कसते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को वहां ले जाते तो शायद यह नतीजे नहीं आते.

'ज्ञानेश कुमार की गठरी का कोई सामान नहीं छोड़ेंगे'

इसके अलावा उन्होंने चुनाव में कथित गड़बड़ी के आरोपों पर कहा कि ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़ी गई है. जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है तो वह एक दो सामान लौटाता है, लेकिन हम ज्ञानेश कुमार से चोरी का पूरा सामान लेकर रहेंगे. उसकी गठरी में कोई सामान नहीं छोड़ेंगे. वह सुधरने वाले नहीं हैं. पकड़े गए हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग ने कई बार यू टर्न लिया है.

पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार को जल्द ही जाना होगा. उन्होंने कहा कि अमेरिका के नतीजे का कोई असर भारत पर नहीं पड़ेगा. उनके मुताबिक भारत में तख्तापलट नहीं हो सकता. यहां पर लोकतंत्र है. लोकतांत्रिक तरीके से ही वोट के जरिए सरकार का रिजीम चेंज किया जा सकता है.

राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर फेल

जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि राजस्थान की सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल है. 3 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है. भजनलाल शर्मा पर्ची से सीएम बने हैं. उनका दिल राजस्थान के लिए कभी नहीं धड़कता. मुख्यमंत्री के पसंदीदा और चहेते अफसर शिखर अग्रवाल ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति बनाई है. अब जब उनके कारनामे सामने आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा लेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मौजूदा सरकार ने कांग्रेस राज की सभी योजनाओं को या तो बंद कर दिया है या उसका नाम बदल दिया है. राजस्थान की सरकार सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने में और उसकी बदहाली दूर करने में यकीन नहीं रखती है. बल्कि उसका पूरा फोकस इस बात पर रहता है की बदहाली की तस्वीर बाहर ना आ सके. राजस्थान में किसान और नौजवान समेत हर तबका परेशान है.