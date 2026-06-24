'पंजाब में पापी चला रहा सरकार', भगवंत मान के वायरल वीडियो की फर्जी रिपोर्ट पर भड़के तरुण चुग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के श्री अकाल तख्त साहिब की रिपोर्ट को झुठलाने के लिए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि पंजाब में पापी सरकार चला रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब के राज्यपाल से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बेअदबी के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए.

तरुण चुग ने कहा, 'पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार पाप कर रहे हैं और पाप को छिपाने के लिए फिर पाप कर रहे हैं. भगवंत मान ने अकाल तख्त से सजा पाने के बाद षडयंत्र रचकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई.गुरुग्राम पुलिस ने इसको लेकर एक रैकेट पकड़ा है और FIR रजिस्टर्ड की है. भगवंत मान ने गुरुओं और अकाल तख्त का अपमान किया है. इसलिए मैंने पंजाब के राज्यपाल और डीजीपी को पत्र भी लिखा है कि मुख्यमंत्री पर बेअदबी के मामले में FIR दर्ज की जाए. देश की जनता और नानक नाम लेवा इसको भूलने वाले नहीं हैं.'

6 महीने पहले हुई थी मामले की शुरुआत

इस मामले की शुरुआत करीब छह महीने पहले हुई थी. जब श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब किया था. उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें धार्मिक मर्यादाओं को भंग करने की कोशिश दिख रही है. इस पर सीएम ने सफाई देते हुए कहा था कि ये AI जेनरेडेट हो सकता है या फिर फर्जी वीडियो है.

सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने भगवंत मान 'गुरु दोखी' और 'खालसा पंथ विरोधी' घोषित किया था. अकाल तख्त ने कहा कि वीडियो को दो फोरेंसिक लैब की जांच कराया गया है, जिसे प्रामाणिक पाया गया है. हालांकि भगवंत मान ने वायरल वीडियो को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि उसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं. मैं हैरान हूं कि पंथ के इतने बड़े ओहदे पर बैठे लोग सियासी मोहरे की तरह काम कर रहे हैं. पंजाब सीएम ने इसे अपने खिलाफ एक प्रोपेगैंडा बताया.

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भगवतं मान ने अकाल तख्त को सौंपी रिपोर्ट

इसके बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिनों अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए थे और वीडियो की रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अब मामला तब बदल गया, जब गुरुग्राम में वीडियो को फेक साबित करने के लिए 10 लाख रुपये घूस देने की शिकायत दर्ज हुई.

गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

गुरुग्राम पुलिस ने विवादित वीडियो को क्लीन चिट देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. सीएम मान के कथित वीडियो की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को गिरफ्तार किया गया. गुरुग्राम पुलिस ने अंकित और अरुण महेंद्रू को गिरफ्तार किया है. अंकित जींद कबाड़खाने का और अरुण महेंद्रू सिरसा का रहने वाला है. दोनों कांट्रेक्चुअल बेस पर एक्सपर्ट का काम करते हैं. इनकी रिपोर्ट में वीडियो के अंदर नज़र आ रहे व्यक्ति का शारीरिक मिलान CM भगवंत मान से मेल ना खाने का जिक्र है. दोनों ने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के बदले 50-50 हजार रुपये लिए थे.

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