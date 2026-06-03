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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चप्पल पहनकर आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, TMC के लिए संविधान के ऊपर शरिया', ममता बनर्जी पर भड़की BJP

'चप्पल पहनकर आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, TMC के लिए संविधान के ऊपर शरिया', ममता बनर्जी पर भड़की BJP

शहजाद पूनावाली ने कहा कि टीएमसी ने ही वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी और अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया है. इन्होंने संविधान से ऊपर शरिया को महत्व दिया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Jun 2026 04:08 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार (3 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया. पार्टी का आरोप है कि एक वीडियो में वह जूते-चप्पल पहने हुए आंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करती दिखाई दे रही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा वीडियो साझा करते हुए कहा कि आंबेडकर का अपमान करना ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान बन गया है.

उन्होंने कहा, 'आंबेडकर जी का अपमान करना ही तृणमूल कांग्रेस की एकमात्र पहचान है. तृणमूल कांग्रेस ने आंबेडकर जी का अपमान किया है. जिस तरह ममता बनर्जी ने आंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय अपनी चप्पल तक उतारने की जरूरत नहीं समझी, वह तृणमूल, ममता बनर्जी और उनके परिवार की मानसिकता को दर्शाता है.' उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने बार-बार डॉ. आंबेडकर के आदर्शों और सिद्धांतों के विपरीत काम किया है.

शहजाद पूनावाला ने दावा किया, 'वे हमेशा आंबेडकर जी का अपमान करते हैं. उन्होंने आंबेडकर जी की सोच के विपरीत मुस्लिम आरक्षण की मांग की है. वे संवैधानिक नियमों के खिलाफ गए हैं. उन्होंने न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया है.' इस विवाद को तृणमूल के खिलाफ भाजपा की व्यापक आलोचना से जोड़ते हुए शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करती है.

उन्होंने कहा, 'इन्होंने ही वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी और अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया है. इन्होंने संविधान से ऊपर शरिया को महत्व दिया है. जब वक्फ संबंधी केंद्रीय कानून आया तो इन्होंने उसका विरोध किया. इससे स्पष्ट है कि ये आंबेडकर विरोधी हैं.'

यह भी पढ़ें:- 'हम ममता बनर्जी को अपना नेता...', TMC में टूट की आहट के बीच रिजू दत्ता का बड़ा बयान, रितब्रता बनर्जी को लेकर किया बड़ा दावा

शहजाद पूनावाला ने अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनमें भी आंबेडकर के आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस स्वयं आंबेडकर विरोधी है. ये सभी दल वास्तव में वोट बैंक की राजनीति को हर चीज से ऊपर रखते हैं.' भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल ने संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आने वाले नेताओं का भी अनादर किया है.

उन्होंने कहा, 'इन्होंने आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया. ये एक ओबीसी प्रधानमंत्री का भी अपमान करते हैं. इन्हें एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की कोई परवाह नहीं है. ये बार-बार आंबेडकर जी का अपमान करते रहते हैं.'

यह भी पढ़ें:- Bengal News: TMC में विधायकों की टूट की अटकलें, अब ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला, क्या करेंगे बागी?

Published at : 03 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee Bhim Rao Ambedkar BJP
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