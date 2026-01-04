Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज शनिवार (3 जनवरी, 2026) को उत्तर प्रदेश के रामपुर में कहा कि चुनावी मशीनरी को किक मारकर चुनाव मैदान नहीं जीता जा सकता है. नकवी ने कहा कि कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों का चुनाव मैदान में पराक्रम के बजाय चुनाव आयोग से पंगे की धूर्ततापूर्ण धुन के धुरंधरों की जनता की ओर से धाराप्रवाह धुलाई -धुनाई हो रही है.

उन्होंने कहा कि सत्तालोलुप सुल्तानों की संवैधानिक संस्थानों की सामंती लिन्चिंग का रिवाज उनका सियासी सूपड़ा साफ कर रहा है. भाजपा के जीत की गिनती विपक्ष के हार का गणित बनता जा रहा है. उन्होंने विपक्ष के नेताओं को डिफाल्टर चम्पू बताया.

बांग्लादेश को लेकर बोले भाजपा नेता

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘बांग्लादेश में जुल्म-जुर्म के जिहादी जानवरों के जंगल का जमींदोज होना मुल्क, मानवता और किसी भी मजहब को महफूज और मजबूत रखने के लिए जरूरी है. बांग्लादेश में चल रही अल्पसंख्यकों के साथ अराजकता और अपराध मानवीय मूल्यों के कत्लेआम की पराकाष्ठा है. वयोवृद्ध पार्टी कांग्रेस के डपोरशंखों की लम्पट लॉबी की लफ्फ़ाजी ने मुल्क की पार्टी को मोहल्ले परिवार की टोली बना दिया है. कांग्रेस आज ऐसी बेनामी संपति बन गई है, जिसका अंदर कोई मोल नहीं बाहर कोई भाव नहीं. उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया.’

नकवी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की

नकवी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ दुराग्रह पूर्व दुष्प्रचार में लगे विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और भाजपा सुशासन और समावेशी सशक्तिकरण का वैश्विक ब्रांड बन गया है, उसे किसी जंतर-मंतर जादू टोने से छूमंतर नहीं किया जा सकता. पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ तमाम तरह की राजनीतिक असहिष्णुता और अराजकता की आपराधिक साजिश का सूपड़ा साफ कर भाजपा विजय का कीर्तिमान बना रही है और विपक्ष पराजय के कबाड़ खाने में कैद होता जा रहा है.

उन्होंने कहा कि एसआईआर और कथित वोट चोरी के नाम पर बकवास बहादुरों का बहुदलीय ब्रदरहुड झूठ के झुनझुने, झांसे से सच को झटका देने की झकमारी कर रहा है, ऐसे झकमारों के झुंड बिना जनाधार के झमेला करने में जुटा है. कांग्रेस को गठबंधन का गुरू मानने वाले भी उसकी सामंती सनक, सियासत से परेशान हैं, कांग्रेस विजय का गुरूमंत्र नहीं पराजय की गुरु घंटाल बन गई है.

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नकवी ने कहा कि कांग्रेस निर्मित, निर्देशित वोट चोरी का हॉरर हाइड्रोजन शो जनता के बीच टायं-टायं फिस हो रहा है. हाइड्रोजन बम के फुके खोखे और हुड़दंगी झोखे के झुंड की प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की साज़िशी सनक बिहार के चुनाव में धराशाई हुई है. आगे पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी धूल-धूसरित होगी. उन्होंने कहा कि हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशा करने में जुटे पराजित परिवारतंत्र के डपोरशंखों का जनाधार तो सिमटता जा रहा है, पर अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, जनाधार ऑक्सीजन पर अहंकार एक्सीलेटर पर है.

मोदी सरकार निरंतरता के साथ तीसरे कार्यकाल में आगे बढ़ रही- नकवी

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निरंतरता के साथ तीसरे कार्यकाल में ईमान, इकबाल, इंसाफ के संकल्प के साथ सुशासन के सफल सफर को आगे बढ़ा रही है. आज़ादी के बाद पहली गैर-कांग्रेस सरकार है जो बिना कुनबे के रहम और कांग्रेस के रिमोट के स्थायित्व के साथ सुशासन, सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है. कुंठा के कबाड़खाने में कैद कुनबे की कटुता, कष्ट, कोलाहल का कारण यही है. नकवी ने कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि जनाधार में जीरो कांग्रेस आज भी अहंकार में हीरो है. कांग्रेस ऐसा डूबता जहाज है जो इसमें बैठैगा वो डूबेगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी.

मोदी-योगी का शासन समाज की सुरक्षा-सम्मान की गारंटी है- नकवी

नकवी ने कांग्रेस और सपा पर हमला करते कहा कि धृष्टता पूर्ण धमाल के धाराप्रवाह कमाल में जुटे खुराफ़ाती सोच के खुड़पैची सूरमाओं का सत्तालोलुप सुरूर और गुरूर चुनावी चौपाल पर लगातार, बारंबार गच्चा खा रहा है. इस बार भी उत्तर प्रदेश में 27 के चुनावी चौपाल पर भी चारो खाने चित होगा. नकवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रदेश में जिला पंचायत और विधानसभा चुनावों की चाक चौबंद तैयारी का आह्वान किया.

उन्होंने कहा कि मोदी-योगी का शासन समावेशी सशक्तिकरण और समाज की सुरक्षा-सम्मान की गारंटी है. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के सवाल पर कहा कि भारत सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशीलता के साथ देख रही है, समझ रही है और कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन किसी को भी राष्ट्रभक्ति के प्रमाणपत्रों का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने का थैला लेकर अगर घूमता है और इसका ठेकेदार बनता है तो ये ठीक नहीं है.

