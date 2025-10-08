भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता गौरव वल्लभ ने आतंकवाद के मुद्दे पर पूर्ववर्ती कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार और मौजूदा सरकार के रवैये में अंतर को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने पीएम मोदी के मुंबई में बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को दिए संबोधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

गौरव वल्लभ ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को यह बताया है कि पहले के भारत और आज के न्यू इंडिया में क्या अंतर है.’ उन्होंने कहा, ‘2004 से 2014 के बीच आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया और 175 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी. लेकिन हमारी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उस समय की सरकार पर अमेरिका का दबाव था. यह बात तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने खुद कही और उसी वक्त मंत्री रहे मनीष तिवारी ने भी उनके कथन का समर्थन किया था.’

नए भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान अभी तक दहला हुआ है: वल्लभ

BJP नेता गौरव वल्लभ ने मौजूदा सरकार के रुख की तुलना करते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘अभी की सरकार पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देती है. जिससे पाकिस्तान अभी तक दहला हुआ है. अभी की सरकार घर में घुसकर ठोकती है. अभी की सरकार न्यू इंडिया की सरकार है, जिसने इस बात की साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘न्यू इंडिया ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि भारत के खिलाफ की गई कोई भी आतंकी गतिविधि युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी. न्यू इंडिया ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते है. यही नया इंडिया है.’

पहले सरकार आतंकवाद के सामने मूकदर्शक बनी बैठी रहती थी: वल्लभ

उन्होंने आगे कहा, ‘पहले की UPA सरकारें अमेरिका के दबाव में, अंतरराष्ट्रीय दबाव में आतंकवाद के सामने मूकदर्शक बनकर बैठी रहती थीं. लेकिन आज की सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक रुख अपनाती है.’

