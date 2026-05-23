‘संस्थागत मर्यादा वाली सीख...’, केरलम CM के सचिव की नियुक्ति पर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय सूचना और तकनीकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार (23 मई, 2026) को केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के सचिव की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का सेलेक्टिव आउटरेज यानी चुनिंदा आक्रोश एक बार फिर से बेनकाब हो गया है.

उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से किए गए एक X पोस्ट की आलोचना की, जिसमें लिखा था, ‘BJP-EC के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी, उतना बड़ा इनाम.’ इस संबंध में अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार (23 मई, 2026) को एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव के तौर पर राज्य के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति और केरलम में नए मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की तुलना की है.

Rahul Gandhi’s selective outrage stands exposed yet again.



He chose to criticise West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari for appointing Shri Manoj Agarwal as Chief Secretary. But unlike Mamata Banerjee, who repeatedly subverted the bureaucracy by superseding dozens of IAS… pic.twitter.com/Hpf7DTvU4b — Amit Malviya (@amitmalviya) May 23, 2026

एक्स पोस्ट में क्या बोले अमित मालवीय?

भाजपा के राष्ट्रीय सूचना और तकनीकी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा, 'राहुल गांधी का चुनिंदा आक्रोश एक बार फिर बेनकाब हो गया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव (Chief Secretary) नियुक्त किए जाने की आलोचना की, लेकिन ममता बनर्जी के विपरीत, जिन्होंने बार-बार दर्जनों IAS अधिकारियों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने वफादार अधिकारियों को बढ़ावा देकर नौकरशाही व्यवस्था को कमजोर किया, पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने राज्य में कार्यरत सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति की और यह नियुक्ति स्थापित नियमों और सेवा परंपराओं के अनुसार की गई है.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘अब इसकी तुलना कांग्रेस-शासित केरलम से कीजिए. रतन यू. केलकर, जो 2003 बैच के केरलम कैडर के IAS अधिकारी हैं और राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के सचिव (सेक्रेटरी) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जबकि वे इसके साथ-साथ केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) के पद पर भी बने रहेंगे. एक ऐसा पद, जिसमें संस्थागत निष्पक्षता और स्वतंत्रता की सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है, तो अब राहुल गांधी की संस्थागत मर्यादा पर दी जाने वाली सीख कहां है? या फिर उनका आक्रोश पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में कौन-सी पार्टी है?’

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