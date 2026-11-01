'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हमने रैली में आने वालों से यहां शॉपिंग करने की अपील की थी, जिससे दुकानदारों का फायदा हो सके. लेकिन कनॉट प्लेस आते समय पता चला है कि BJP ने जबरदस्ती सारी दुकानें बंद करवा दी हैं.

राहुल गांधी ने खुली बस में रवाना होने के दौरान वीडियो मैसैज में कहा कि व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! राहुल गांधी ने ये आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब कई व्यापार संगठनों ने त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में रैली नहीं करने की अपील की थी. उनका कहना है कि इससे व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है.

हमने सब लोगों से कहा कि जब आप मार्च और महारैली के लिए यहां आएंगे, चीजें खरीदें, खरीदारी करें। मगर, यहां Connaught Place में आते हुए हमें पता लगा कि BJP ने सारी की सारी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी। तो traders का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! https://t.co/zeB9kT05xO — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 1, 2026

इस बीच राहुल गांधी ने शनिवार (31 अक्टूबर) को वीडियो जारी कर लोगों से सामान खरीदने की अपील की थी. उन्होंने कहा था, ''लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं. त्यौहारों का मौसम है. दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है. मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें.''

उन्होंने कहा, ''प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा. मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी. BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है. मगर, दोनों काम करते हैं. कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे.''

इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से बस में सवार होकर मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए. इसके बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम में शामिल होंगे.