ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप

'कनॉट प्लेस में BJP ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी', रैली से पहले राहुल गांधी का आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस आते समय पता चला है कि BJP ने जबरदस्ती सारी दुकानें बंद करवा दी हैं. व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है, यह आप जान लीजिए!

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 01 Nov 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हमने रैली में आने वालों से यहां शॉपिंग करने की अपील की थी, जिससे दुकानदारों का फायदा हो सके. लेकिन कनॉट प्लेस आते समय पता चला है कि BJP ने जबरदस्ती सारी दुकानें बंद करवा दी हैं.

राहुल गांधी ने खुली बस में रवाना होने के दौरान वीडियो मैसैज में कहा कि व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, यह आप जान लीजिए! राहुल गांधी ने ये आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब कई व्यापार संगठनों ने त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में रैली नहीं करने की अपील की थी. उनका कहना है कि इससे व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
इंडिया
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
इंडिया
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
इंडिया
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह

इस बीच राहुल गांधी ने शनिवार (31 अक्टूबर) को वीडियो जारी कर लोगों से सामान खरीदने की अपील की थी. उन्होंने कहा था, ''लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं. त्यौहारों का मौसम है. दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है. मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें.''

उन्होंने कहा, ''प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा. मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी. BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है. मगर, दोनों काम करते हैं. कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे.''

इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से बस में सवार होकर मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हुए. इसके बाद रामलीला मैदान में कार्यक्रम में शामिल होंगे.

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

Mail Id- jeevanp@abpnetwork.com
Linkdin: https://in.linkedin.com/in/jeevan-prakash-1bab03164
Facebook- https://www.facebook.com/share/1LjCA2q3w1/
Read More
Published at : 01 Nov 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Ramlila Maidan Connaught Place BJP Breaking News Abp News INDIA Bloc SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
Live: रामलीला मैदान की ओर बढ़ा इंडिया गठबंधन का काफिला, राहुल-अखिलेश खुली बस में सवार
इंडिया
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
तेजस और एएमसीए से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने बताई भविष्य की योजनाएं
इंडिया
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
अखिलेश, ममता, फारूक....रामलीला मार्च में राहुल गांधी के साथ खुली बस में कौन-कौन?
इंडिया
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
'मेरी पार्टी का केवल एक MLA रह गया', UDP के संकट पर मेटबाह लिंगदोह ने बताई इस्तीफे की वजह
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं...', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं', हेड कोच गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
हेल्थ
Snoring Sound Effect Sleep: नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
नींद में हमें कई आवाजें सुनाई देती हैं, तो खर्राटें क्यों नहीं?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget