हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal BJP CM: बंगाल में BJP किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत आगे चल रहे ये नाम

Bengal BJP CM: बंगाल में BJP किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत आगे चल रहे ये नाम

West Bengal Election Result 2026: बंगाल में बीजेपी ने सरकार बना ली है. ऐसे में अब चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर तेज हो गई है. जानें कौन-कौन है मुख्यमंत्री की रेस में आगे..

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 04 May 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में आए 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की सरकार बनाने के ख्वाब को पूरा कर दिया है. लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, वो यह कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी किसे अपना पहला मुख्यमंत्री चुनती है. एक तरफ तो रेस में भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य कई नेता हैं, जो इस रेस में आगे चल रहे हैं. 

बीजेपी राज्यों चुनावों में कभी भी सीएम फेस की घोषणा नहीं करती है. ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह की छवि के सहारे राज्य में चुनाव लड़ा गया. खुद प्रधानमंत्री ने राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां की. पिछले एक महीने पीएम मोदी ने एक समर्पित कार्यकर्ता के तरह चुनावी प्रचार किया.

हालांकि, पार्टी की तरफ से रैलियों में साफ कर दिया गया है, कि इस बार राज्य में मुख्यमंत्री बंगाली ही बनेगा. खुद गृहमंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा कर चुके हैं. 

इन नामों पर हो सकती है मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा

शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे है. इसकी वजह शुभेंदु अधिकारी के पास जमीनी समझ और नेटवर्क. उन्होंने पिछले दो विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दी, साथ ही उन्हें हराया भी है. हालांकि, नारदा स्टिंग में उनका नाम का आना, उनकी राह में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है. इस बार भी भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बड़े मार्जिन से हराया है. 

दिलीप घोष 
बीजेपी में जो दूसरे नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष. उनकी पकड़ पार्टी में मजबूत बनी हुई है. ऐसे में पार्टी उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप सकती है. 

समीक भट्टाचार्य
बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है. उन्हें पार्टी यह जिम्मेदारी सौंप सकती है. उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने यह विधानसभा चुनाव जीता है. 

अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली
पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल और पूर्व राज्यसभा सांसद के अलावा सोनारपुर दक्षिण से विधायक रूप गांगुली को भी सीएम का पद पार्टी सौंप सकती है. अग्निमित्रा पॉल एक बेबाक नेता के तौर पर जानी जाती है, तो वहीं, रूपा गांगुली ने प्रदेश में महिला मोर्टा पार्टी अध्यक्ष के रूप में जमीनी स्तर पर काम किया हुआ है.   

यह भी पढ़ेंः PM Modi Victory Speech: बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को हरी झंडी, घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन… PM मोदी के 5 बड़े ऐलान

Published at : 04 May 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
West Bengal Result BJP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bhabanipur Election Result 2026 Highlights: ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु की बड़े अंतर से जीत, बोले- पूरा हिन्दू हो गया पोलराइज
Highlights: ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में शुभेंदु की बड़े अंतर से जीत, बोले- पूरा हिन्दू हो गया पोलराइज
इंडिया
Bengal BJP CM: बंगाल में BJP बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत आगे चल रहे ये नाम
बंगाल में BJP बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री? रेस में शुभेंदु अधिकारी समेत आगे चल रहे ये नाम
इंडिया
Tamil Nadu Election Results 2026 Highlights: तमिलनाडु में नंबर वन पार्टी बनी TVK, एक्टर विजय के घर पर जश्न का माहौल, DMK कितनी सीटों पर आगे?
Highlights: तमिलनाडु में नंबर वन पार्टी बनी TVK, विजय के घर पर जश्न का माहौल, DMK कितनी सीटों पर आगे?
इंडिया
Assam Election Result 2026 Highlights: असम में फिर ‘हिमंत बिस्वा सरमा राज’! रुझानों में BJP तीन-चौथाई के पार
Highlights: असम में फिर ‘हिमंता राज’! रुझानों में बीजेपी तीन-चौथाई के पार
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दिखा 50 साल पुराना नजारा, पहले ही तोड़ चुके MGR का ये रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस की तरह EVM के भी किंग बने थलापति विजय, दोहरा पाएंगे MGR का इतिहास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6... वापस आते ही रोहित शर्मा ने ठोकी सबसे तेज हाफ-सेंचुरी, LSG के खिलाफ रचा इतिहास
6,6,6,6,6... वापस आते ही रोहित शर्मा ने ठोकी सबसे तेज हाफ-सेंचुरी, LSG के खिलाफ रचा इतिहास
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
बंगाल में बदलती हवा! ‘झालमुड़ी vs मछली भात’ पर सियासी जश्न का संग्राम, सोशल मीडिया पर छिड़ी मजेदार बहस
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget