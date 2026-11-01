‘राहुल गांधी की रैली सुपर फ्लॉप’, BJP ने किया पलटवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार (1 नवंबर, 2026) को दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इंडिया ब्लॉक की महारैली को सुपर फ्लॉप रैली करार दिया है. इसके साथ ही, BJP ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है.

BJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया ब्लॉक की महारैली के दौरान रामलीला मैदान का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा और की रैली को फ्लॉप बताया.

X पोस्ट में क्या बोली BJP

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘राहुल गांधी रैली में मंच से बोल रहे हैं और मैदान में कुर्सियां खाली पड़ी हैं. कांग्रेस पार्टी 50 हजार लोगों की क्षमता वाले रामलीला मैदान को भी पूरी तरह से भर नहीं पाई. यह पूरी तरह से एक फ्लॉप रैली है.’ वहीं, एक अन्य X पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, ‘राहुल गांधी का एक और लॉन्च मिशन फेल हो गया है.’

राहुल की रैली पर बीजेपी का बड़ा बयान

BJP ने राहुल गांधी की रैली को देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश बताया है. पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, ‘रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली देश को अराजकता की आग में झोंकने और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है. इसके पीछे मकसद साफ है- सिखों के जख्मों का अपमान करना. त्योहारों में व्यापारियों के कारोबार पर चोट करना. चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना और विदेशी इशारों पर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना.’

भाजपा ने कहा, ‘राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की शांति, संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ 140 करोड़ भारतीय बर्दाश्त नहीं करेंगे!’

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