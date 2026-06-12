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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया12 Years Of Modi Government: शिमला में सजेगा BJP का शक्ति मंच! विश्वास से विकास तक, आज 12 साल की गाथा का जश्न

12 Years Of Modi Government: शिमला में सजेगा BJP का शक्ति मंच! विश्वास से विकास तक, आज 12 साल की गाथा का जश्न

शिमला में भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याण योजनाओं और विकसित भारत के विजन पर चर्चा करेंगे.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आज शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ होटल में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन करने जा रही है. इस संगोष्ठी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे. कार्यक्रम का विषय टमोदी सरकार के 12 साल – विश्वास, विकास और जनकल्याण केट रखा गया है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा होगी. 

भाजपा द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में प्रदेश भर से डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, उद्यमी, शिक्षाविद, समाजसेवी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन शामिल होंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाना तथा उनके सुझावों और विचारों को भी साझा मंच प्रदान करना है.

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12 साल की विकास गाथा
संगोष्ठी के दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे के विकास जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी. भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें इस कार्यक्रम में विस्तार से रखा जाएगा.

जेपी नड्डा करेंगे संबोधित
भाजपा इस संगोष्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और भविष्य की विकास दृष्टि को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी. कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. पार्टी इसे जनसंवाद और विचार-विमर्श का महत्वपूर्ण मंच मान रही है. मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प पर आज शिमला में भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 12 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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