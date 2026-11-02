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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला

‘राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का मोहरा’, कांग्रेस को चेतावनी देते हुए नितिन नबीन का हमला

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने अब भी अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो एक दिन देश की राजनीति से उसका नामोनिशान मिट जाएगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार (2 नवंबर, 2026) को बिहार के भागलपुर पहुंचे. जहां लाजपत पार्क मैदान से उन्होंने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा की शुरुआत की. इस दौरान BJP और NDA के नेताओं का बड़ा जुटान देखने को मिला. मंच से लेकर पदयात्रा तक सियासी माहौल गरम रहा. खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नितिन नबीन ने उन्हें विदेशी टूलकिट का मोहरा करार दिया और कहा कि अगर कांग्रेस ने अब भी अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो एक दिन देश की राजनीति से उसका नामोनिशान मिट जाएगा.

पदयात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, ‘नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं. आने वाले समय में भी इसी गति से विकास का सिलसिला जारी रहेगा. यह पदयात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता को जागरूक करने का अभियान है. लोकतंत्र, विकास और सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने का काम लगातार जारी रहेगा.’

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जनता और BJP किसी साजिश को सफल नहीं होने देगी- नितिन नबीन

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, ‘विदेशी टूलकिट के माध्यम से भारत की ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. विदेश की कुछ ताकतें भारत के विकास और बढ़ती वैश्विक ताकत को रोकना चाहती हैं और इसके लिए राहुल गांधी को मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन देश की जनता और BJP इस साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी. भारत की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है.’

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से लेकर देश की सुरक्षा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती के साथ नेतृत्व किया है. भारत की शांति, सुरक्षा और विकास विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इसलिए विपक्षी दल बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं.

नितिन नबीन की कांग्रेस को चेतावनी

नितिन नबीन ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा, ‘अगर पार्टी ने अब भी अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो जनता उसे ऐसा जवाब देगी कि कांग्रेस का नामोनिशान मिट जाएगा.’ उन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान करने का काम राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं. विपक्ष को अपनी राजनीतिक नाकामी से सीख लेने की जरूरत है.

विपक्ष के सवालों पर नितिन नबीन का हमला

EVM और चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘जहां विपक्ष चुनाव जीतता है, वहां EVM सही हो जाती है और जहां हारता है, वहां मशीन पर सवाल उठाने लगता है. यह विपक्ष का दोहरा रवैया है. देश का संविधान सर्वोपरि है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाकर जनता के जनादेश को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.’

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें. जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर अपने मताधिकार के जरिए जवाब देगी. भागलपुर से शुरू हुई यह पदयात्रा भाजपा के जनसंपर्क और राजनीतिक अभियान को नई धार देने के उद्देश्य से निकाली गई. 

यह भी पढ़ेंः इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 02 Nov 2026 03:51 PM (IST)
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