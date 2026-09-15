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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम और रेजिनगर से BJP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, किसे दिया टिकट?

नंदीग्राम और रेजिनगर से BJP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, किसे दिया टिकट?

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की रेजिनगर और नंदीग्राम सीट पर मंगलवार को उम्मीदवार का ऐलान किया. विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे इस उप-चुनाव को लेकर राज्य में काफी सियासी गहमागहमी देखी जा रही है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 15 Sep 2026 11:29 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए हासिरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है. हासिरानी रथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ रथ की मां हैं. बीजेपी ने रेजिनगर से शाखारव सरकार को उम्मीदवार बनाया है.

विधानसभा चुनाव रिजल्ट के ठीक बाद चंद्रनाथ रथ की मई में हत्या कर दी गई थी. हासिरानी रथ आज शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में नामाकंन दाखिल करेंगी. चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

क्यों हो रहे उप-चुनाव?

चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को उप-चुनाव की घोषणा की थी. इसके बाद से ही बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था. दोनों ही विधानसभआ सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजों की घोषणा 9 अक्टूबर को होगी.

नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है. सीएम ने इसबार अपनी परंपरागत सीट नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से जीत दर्ज की थी. भवानीपुर में उन्होंने टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था. सीएम बनने के बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी. अब वहां चुनाव हो रहे हैं. रेजिनगर सीट हुमांयू कबीर के इस्तीफे से खाली हुई है. 

कांग्रेस-टीएमसी ने किसे दिए टिकट?

बता दें की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट पर टीएमसी के दोनों गुटों के साथ कांग्रेस और लेफ्ट ने भी उम्मीदवार उतारे हैं.

ममता बनर्जी की टीएमसी ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान डे को टिकट दिया है. वहीं बागी गुट ने  मोहम्मद एतेशामुल हक को मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने मिलन प्रधान और सीपीआई ने शांति गोपाल गिरी को उम्मीदवार बनाया है. 

वहीं AJUP के चीफ हुमांयू कबीर के गढ़ रेजिनगर से ममता ने रबीउल आलम को उम्मीदवार बनाया है.  बागी गुट ने  सफीउज्जमां शेख को टिकट दिया है. कांग्रेस ने मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और लेफ्ट ने सैयद असद अली पर दांव लगाया है. AJUP ने हुमांयू कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को टिकट दिया है.

ममता को नंदीग्राम में मिली थी हार

नंदीग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने तब मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी को हराया था. इस बार के चुनाव में अधिकारी को नंदीग्राम में 127301 वोट मिले. वहीं टीएमसी की उम्मीदवार रहीं प्रतिभा कर को 117636 वोट मिले.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 15 Sep 2026 10:54 AM (IST)
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