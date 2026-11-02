लोकसभा LoP के PM मोदी को झूठा कहने पर भड़की BJP, ‘राहुल गांधी एक मजाक है’

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. इसके बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की है. BJP ने राहुल गांधी को ही मजाक करार दिया है.

BJP के राष्ट्रीय मीडिया को-इंचार्ज और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे लेकर सोमवार (2 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप साझा किया है.

क्या बोले प्रदीप भंडारी?

वहीं, प्रदीप भंडारी ने अपने X पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘राहुल गांधी एक मजाक हैं! राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साल 2014 में PM नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप को अनुमति दी थी.’

Rahul Gandhi is a joke! Rahul Gandhi is saying that Congress allowed foreign intervention in 2014 for PM Modi to become the Prime Minister! 😂 The Nation has not forgotten how Rahul Gandhi had pleaded to Nicolas Burn asking for US interference in Indian Democracy! https://t.co/svt1CVry7q — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 2, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह देश अभी तक ये नहीं भूला है कि कैसे राहुल गांधी ने निकोलस बर्न के सामने भारत के लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी.’

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले थे राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए एक भाषण पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए. आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है.’

उन्होंने कहा, ‘विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है. मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं. कोई भी मंच, किसी भी समय. हिम्मत है तो आइए. आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं.’

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