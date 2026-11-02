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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोकसभा LoP के PM मोदी को झूठा कहने पर भड़की BJP, ‘राहुल गांधी एक मजाक है’

लोकसभा LoP के PM मोदी को झूठा कहने पर भड़की BJP, ‘राहुल गांधी एक मजाक है’

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह देश अभी तक ये नहीं भूला है कि कैसे राहुल गांधी ने निकोलस बर्न के सामने भारत के लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Nov 2026 08:11 PM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. इसके बाद केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की है. BJP ने राहुल गांधी को ही मजाक करार दिया है.

BJP के राष्ट्रीय मीडिया को-इंचार्ज और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे लेकर सोमवार (2 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप साझा किया है.

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क्या बोले प्रदीप भंडारी?

वहीं, प्रदीप भंडारी ने अपने X पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘राहुल गांधी एक मजाक हैं! राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साल 2014 में PM नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप को अनुमति दी थी.’

उन्होंने कहा, ‘यह देश अभी तक ये नहीं भूला है कि कैसे राहुल गांधी ने निकोलस बर्न के सामने भारत के लोकतंत्र में अमेरिकी हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी.’

पीएम मोदी को लेकर क्या बोले थे राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए एक भाषण पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए. आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है.’

उन्होंने कहा, ‘विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है. मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं. कोई भी मंच, किसी भी समय. हिम्मत है तो आइए. आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः वैश्विक ऊर्जा संकट का भारत पर कैसे नहीं पड़ा ज्यादा असर? PM मोदी ने बताया

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 02 Nov 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS
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