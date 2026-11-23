भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को CJP संस्थापक अभिजीत दीपके पर देश में इंटरनेट की शुरुआत के लिए जवाहरलाल नेहरू को श्रेय देने को लेकर तीखा हमला किया है. केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता पर गांधी-नेहरू परिवार को श्रेय देने के लिए कहानियां गढ़ने का भी आरोप लगाया.

BJP ने कहा कि एक ही परिवार को श्रेय देने की हताशा में ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं. जबकि यही लोग भारत के डिजिटल पेमेंट व्यवस्था की उपलब्धियों को कमतर आंकने में लगे रहते हैं.’

भाजपा ने दीपके का वीडियो क्लिप किया शेयर

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार (23 नवंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभिजीत दीपके का एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वह गोवा की राजधानी पणजी में एक सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा था, ‘भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इंटरनेट होता.’

𝐉𝐚𝐰𝐚𝐡𝐚𝐫𝐥𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐡𝐫𝐮 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝟏𝟗𝟔𝟒. 𝐀𝐑𝐏𝐀𝐍𝐄𝐓, 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲’𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭, 𝐰𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐒 𝐢𝐧 𝟏𝟗𝟔𝟗. 𝐘𝐞𝐭, 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐲 ‘𝐜𝐨𝐜𝐤𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡' 𝐀𝐛𝐡𝐢𝐣𝐞𝐞𝐭 𝐃𝐢𝐩𝐤𝐞’𝐬 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜, 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐍𝐞𝐡𝐫𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐨! In their desperation to credit one dynasty, such narratives are manufactured, even as the same people undermine India’s achievements in digital payments. 🤦🏻‍♂️😂 — BJP (@BJP4India) November 23, 2026

उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये उपकरण होते, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि वही थे जिन्होंने आधुनिक भारत और तकनीक संपन्न भारत की नींव रखी थी और वो भी ऐसे समय में जब कोई भी शख्स इतनी दूर तक नहीं सोचता था.’

BJP ने दीपके पर साधा निशाना

भाजपा ने अपने X पोस्ट के कैप्शन में अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जवाहरलाल नेहरू का निधन साल 1964 में हुआ था और आज के इंटरनेट के अग्रदूत ARPANET की शुरुआत अमेरिका में साल 1969 मे हुई थी. फिर भी, कॉकरोच अभिजीत दीपके के तर्क के हिसाब से भारतीयों को इंटरनेट के लिए भी नेहरू का ही धन्यवाद करना चाहिए.’

पार्टी ने आगे कहा, ‘एक ही परिवार को श्रेय देने की हताशा में ऐसी कहानियां गढ़ी जाती हैं, जबकि यही लोग भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था की उपलब्धियों को कमतर आंकने में लगे रहते हैं.’

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