कोलकाता नगर निगम चुनाव: बीजेपी ने सुकांत मजूमदार को बनाया प्रभारी

केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को कोलकाता नगर निगम चुनाव की तैयारियों का प्रभारी नियुक्त किया गया है. मजूमदार की मदद के लिए अनिंद्य बनर्जी को सह-प्रभारी बनाया गया है. मंगलवार को पार्टी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मानिकतला विधायक तापस रॉय संयोजक के रूप में काम करेंगे.

बीजेपी ने हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए भी चुनाव प्रबंधन टीम बनाई है. इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा को इंचार्ज और बाली विधायक संजय कुमार सिंह को कन्वीनर बनाया गया है. इन नियुक्तियों के साथ ही सिविक निकायों के लिए बीजेपी की चुनाव-केंद्रित संगठनात्मक तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई है.

ये घोषणा बंगाल विधानसभा द्वारा 12 अगस्त को एक विशेष सत्र में 2 कानून पारित करने के बाद की गई है. इन कानूनों में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन करके कोलकाता में सिविक निकाय वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 और पास के शहर हावड़ा में 50 से बढ़ाकर 68 करने का प्रस्ताव था.

क्या बोले शुभेंदु अधिकारी

चुनाव का औपचारिक शेड्यूल अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि त्योहारों का मौसम खत्म होने के बाद इस साल के आखिर में 2 नगर निकायों के चुनाव कराने की योजना है. बिधाननगर में मंगलवार को बंगाल बीजेपी नेतृत्व और कोलकाता नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इलाकों के विधायकों की एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई. इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के संगठनात्मक प्रभारी सुनील बंसल, संगठनात्मक महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती और मजूमदार समेत कई नेता शामिल हुए.

मजूमदार को चुनने का बीजेपी का फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बावजूद राज्य संगठन में उनकी भूमिका बनी हुई है. मजूमदार ने 2021 में दिलीप घोष के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था. 2021 के कोलकाता नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने सभी 144 वार्डों में चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से काफी पीछे रही. ममता बनर्जी की पार्टी की 134 सीटों के मुकाबले बीजेपी सिर्फ 3 वार्ड ही जीत सकी और उसे केवल 9.21 प्रतिशत वोट मिले.

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