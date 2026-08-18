सूर्या की जगह हेमांग को कमान, वो नेता जिनका BJP ने काटा पत्त्ता

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार (17 अगस्त 2026) को अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है. कुल 65 पदाधिकारियों में 51 नए नाम शामिल हैं. पार्टी ने संगठन में अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM के नए अध्यक्ष को लेकर है. गुजरात के वडोदरा से बीजेपी सांसद डॉ. हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. उन्होंने बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या की जगह ली है.

हेमांग जोशी का जन्म 31 जनवरी 1991 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. वह 2024 के लोकसभा चुनाव में वडोदरा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे. 35 साल की उम्र में उन्हें पार्टी के युवा संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है. जोशी का वडोदरा से पुराना जुड़ाव रहा है. उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए. जनवरी 2022 में उन्हें वडोदरा नगर निगम की स्कूल कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा. 2024 में बीजेपी ने उन्हें वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ाया और वह जीतकर संसद पहुंचे.

बीजेपी ने जोशी को ही क्यों चुना?

हेमांग जोशी के सामने अब देशभर के युवाओं को बीजेपी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. पार्टी के अंदर उनकी छवि एक युवा और संगठन के काम को समझने वाले नेता की बताई जाती है. वह गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं और डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल को लेकर भी सक्रिय रहे हैं. उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब राजनीतिक दल युवाओं, खासकर नई पीढ़ी के मतदाताओं तक अपनी पहुंच मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. बीजेपी की नई टीम में भी युवा चेहरों को जगह दी गई है. नई टीम में 40 साल से कम उम्र के 6 पदाधिकारी हैं.



तेजस्वी सूर्या की जगह ली

हेमांग जोशी ने तेजस्वी सूर्या की जगह ली है. सूर्या सितंबर 2020 से बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. वह उस समय देश के सबसे कम उम्र के BJYM अध्यक्ष बने थे. सूर्या के कार्यकाल के बाद अब पार्टी ने युवा मोर्चे की कमान गुजरात के सांसद को दी है. सूर्या ने भी जोशी की नियुक्ति के बाद पार्टी नेतृत्व और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया.

बीजेपी की नई टीम में कई बड़े बदलाव

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में सिर्फ युवा मोर्चे में ही बदलाव नहीं हुआ है. पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में कई पुराने चेहरों को हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी दी है.BLA संतोष को राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर बरकरार रखा गया है. स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है. राम माधव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. वसुंधरा राजे और बैजयंत पांडा जैसे नेताओं को उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखा गया है. अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को बीजेपी के IT और सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. तरुण चुघ को केंद्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है.

2029 की तैयारी पर नजर

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी की नई टीम में बदलाव का एक बड़ा मकसद आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करना है. नई टीम में अनुभव वाले नेताओं के साथ नए चेहरों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. हेमांग जोशी की नियुक्ति को भी इसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है. अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के युवा संगठन को मजबूत करना और देश के अलग-अलग हिस्सों के युवाओं से पार्टी का जुड़ाव बढ़ाना होगी.