हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक पर BJP की नजर, दुर्गा पूजा में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह

बंगाल चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक पर BJP की नजर, दुर्गा पूजा में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह

पश्चिम बंगाल में इन दिनों नवरात्र का जश्न चल रहा है और कई पार्टी प्रमुख और नेता बंगाल पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं. वहीं गृहमंत्री अमित शाह भी गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे के लिए रवाना हुए.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Sep 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है. बंगाल में दुर्गापूजा का समय है और दुर्गापूजा पंडालों को बंगाल में राजनीति का जरिया भी माना जाता है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं. 

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये बंगाल दौरा दुर्गा पूजा के दौरान हो रहा है और काफी महत्वपूर्व माना जा रहा है. खासतौर पर पूरी तैयारी हिन्दू वोटर्स को केंद्र में रखकर की गई है. अमित शाह गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को रात ही कोलकाता पहुंच जाएंगे और कल कई दुर्गापूजा पंडालों में पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे.

हिंदू वोटर्स को साधने की तैयारी

गृहमंत्री अमित शाह अपने बंगाल दौरे पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें पार्टी के कोर ग्रुप के नेता शामिल होंगे. इसके अलावा दुर्गा पूजा के दौरान हो रहे इस दौरे में अमित शाह कई दुर्गा पूजा पंडालों में भी जाएंगे. अमित शाह शुक्रवार सुबह संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वो कालीघाट काली मंदिर में जाएंगे, वहां वो दर्शन और पूजन करेंगे. 

इन दोनों कार्यक्रमों के बाद अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे. वहीं अमित शाह के इस दौरे को सियासी चश्मे से देखा जा सकता है. यानी देखा जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान इस दौरे के जरिए बीजेपी हिन्दू वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है. बंगाल से बाहर भी प्रवासियों को भी दुर्गा पूजा के जरिए साधने की रणनीति पार्टी ने बनाई है.

बंगाल प्रवासियों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा का आयोजन

इसके अलावा अमित शाह कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में पार्टी की आगामी चुनावी राजनीति पर चर्चा करेंगे. इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर उनका फीडबैक ले सकते हैं. इसके अलावा आगामी चुनाव के लिहाज से उनकी राय भी जानेंगे. कुछ और मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है. 

बता दें कि बीजेपी दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी कर रही है. बीजेपी कई राज्यों में बंगाल के प्रवासियों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन कर रही है. इस दौरान पार्टी वहां की तैयारियों और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सहयोग कर रही है. खास तौर पर जहां बड़ी तादाद में बंगाली रहते हैं, वहां पार्टी खास राजनीति के साथ आयोजन कर रही है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 25 Sep 2025 09:18 PM (IST)
Durga Puja BJP WEST BENGAL AMIT SHAH
