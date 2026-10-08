'प्रियंका ने कोहनी मारी, राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी को...', BJP का बड़ा आरोप

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मार्च के दौरान एक महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जबकि उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल के पेट में कोहनी मारी है.

BJP के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया. इस दौरान BJP नेता ने इंडिया गठबंधन के मार्च के दौरान की कुछ वीडियो और तस्वीरें दिखाईं. उन्होंने कहा, ‘आज हम विशेषाधिकार प्राप्त वंशवादी राजनीति की हताशा और अहंकार की कुछ तस्वीरे दिखाते हैं. ये तस्वीरें किसी विरोध प्रदर्शन की नहीं, बल्कि ये राहुल गांधी की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली में फैलाई जा रही अराजकता की तस्वीरें हैं.’

राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर बोले BJP नेता

#WATCH | बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर बोला हमला @romanaisarkhan | https://t.co/SMm0dUypVm #BJP #PressConference #Congress #ABPNews https://t.co/373DNrPo7P — ABP News (@ABPNews) October 8, 2026

सिद्धार्थ यादव ने कहा, ‘कोई आम जनता, कोई सामान्य जनमानस इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं है. राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वर्दी में खड़े देश के सिपाहियों पर हमला करने का जो काम कर रहे हैं, वो हमने इन तस्वीरों में देखा है. पहली तस्वीर में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल को गलत तरीके से छूने को कोशिश की. उनकी यह हरकत पूरी तरह से अस्वीकार्य है.’

उन्होंने कहा, ‘दूसरी तस्वीर में हमने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा, जो एक महिला कांस्टेबल को बिना किसी उकसावे के उसके पेट में कोहनी मार रही हैं. उन्होंने जो किया, वो पूरी तरह से बर्दाश्त के बाहर है.’

दिल्ली पुलिस के कर्मियों को मारने पर भड़के BJP नेता

BJP नेता सिद्धार्थ यादव ने कहा, ‘हमने तीसरी तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा, जो वर्दी में खड़े देश के सामान्य परिवारों से आने वाले पुलिस कर्मियों को जमीन पर गिराकर लात मार रहे हैं. क्या यही कांग्रेस की मुहब्बत की दुकान है? और मुहब्बत की दुकान में ये जो नफरत का सामान है, वो आज देश के सामने आ चुका है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि स्मैश द पैट्रियाकि (Smash The Patriarchy) की नारा देने वाले राहुल गांधी और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ये बताएं कि क्या उन नारों को यही मतलब था. जब वो उन महिला पुलिसकर्मी को मार रहीं थीं, क्या यही नारा उनके मन में आ रहा था और अगर ऐसा नहीं है, तो उनके नारों की सच्चाई आज देश के सामने हैं.’

हाथ में संविधान लेकर कानून तोड़ना भारत की संस्कृति नहीं- BJP

इस दौरान BJP के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव ने सवाल किया कि अगर कोई इस देश में नेहरू, गांधी और वाड्रा परिवार से नहीं आता तो क्या उसका कोई मानव अधिकार नहीं है? अगर कोई इस देश में इनके एलिटेस्ट कल्चर से नहीं आता तो उसको चोट नहीं लगती है? ये सवाल आज राहुल गांधी के सामने खड़े हैं और इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को देश की जनता के सामने आकर देना होगा.

उन्होंने कहा, ‘ये कुकृत्य, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला है, कि एक हाथ में संविधान लेकर दूसरे हाथ से कानून तोड़ना, ये भारत की संस्कृति नहीं है. कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली में भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम कर रही है. उनकी ये हताशा क्यों है, क्योंकि देश आज 7 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा है, क्योंकि आज देश भर के गांवों में बिजली, पानी और सड़क पहुंच रहा है. आज देश में मुफ्त इलाज होता है. भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते जा रहा है. ये जो खीज है राहुल गांधी की, ये जो हताशा है राहुल गांधी की, ये निकलकर आ रही हैं.

देश राहुल गांधी के कुकृत्य को देख रहा है- सिद्धार्थ

सिद्धार्थ यादव ने कहा, ‘मैं आज इस मंच से देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि राहुल जी, ये देश आपका कुकृत्य देख रहा है, देश आपकी इस मनमानी को देख रहा है, देश आपकी इस अराजकता को देख रहा है और ये देश आने वाले समय में इस अराजकता का हिसाब करेगा.’

उन्होंने कहा, ‘देश की जनता आज आपसे सवाल पूछ रही है कि गरीब घरों से आने वाले देश के पुलिसकर्मी, सामान्य परिवारों की हमारी माताएं-बहनें, बच्चियां जो पुलिस में सेवा दे रहीं हैं उनके अधिकारों को भूला करके ऐसा कृत्य आप उनपर कैसे करने लगे?’

मुहब्बत की दुकान में नफरत का सामान कब तक बेचेंगे राहुल गांधी- सिद्धार्थ

उन्होंने आगे कहा, ‘जो राहुल गांधी का एजेंडा और मॉडल था, वो आज देश के सामने आ चुका है. राहुल गांधी देशभर के अंदर इस अराजकता के मॉडल को चलाना चाहते हैं. अभी राहुल गांधी जहां भोजन करने पहुंचे, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक कश्मीरी मुस्लिस युवा को बुरी तरह से पीटा है. अभी जब हम यहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो देश की राजधानी में कांग्रेस के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं. क्या ये हैं कांग्रेस पार्टी का कल्चर? क्या ये है आपका लोकतंत्र? संविधान की दुहाई देने वाले संविधान के मूल्यों को कब जाकर पढ़ेंगे, मुहब्बत की दुकान में नफरत की सामान कब तक बेचेंगे राहुल गांधी, ये देश की जनता आज पूछ रही है?’

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