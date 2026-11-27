बीजू जनता दल (बीजेडी) के उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने कहा है कि परिसीमन विधेयक पर पार्टी का रुख क्या होगा, इसका अंतिम फैसला नवीन पटनायक लेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष दूसरे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे.

सरकार के 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का सत्र फिर से बुलाने के कदम पर आचार्य ने कहा कि पार्टी को उम्मीद थी कि यह सत्र और जल्दी बुलाया जाएगा क्योंकि पिछला सत्र सत्रावसान किए बिना ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था.

नवीन पटनायक लेंगे फैसला

उन्होंने आगे कहा, ''पार्टी नेतृत्व इस पर अपना रुख तय करेगा. नवीन पटनायक पार्टी के नेता हैं. पार्टी के साथियों से चर्चा करने के बाद वे कोई रुख तय कर सकते हैं और उसी के अनुसार पार्टी भी अपना रुख तय करेगी. क्योंकि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है लेकिन राज्यसभा में बीजेडी मौजूद है इसलिए जब यह विधेयक राज्यसभा में आएगा तो पार्टी निश्चित रूप से अपना रुख तय करेगी.''

किस मकसद से बुलाया सत्र

आचार्य ने कहा कि सरकार ने अभी तक संसद का सत्र फिर से बुलाने का मकसद साफ नहीं किया है लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि महिला आरक्षण विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक भी लाया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा, ''मुझे नहीं पता कि इस बार विधेयक का स्वरूप क्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिन बिंदुओं पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी, उन्हें आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा और सरकार अपना रुख बदलेगी.''

बता दें लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया संसद की यह बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाली है, जिसमें जरूरी सरकारी कामकाज निपटाए जाने हैं. इससे पहले मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था. लोकसभा में 30 नवंबर से बैठक शुरू होने वाली है और राज्यसभा में 2 दिसंबर से कार्यवाही होने वाली है.

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