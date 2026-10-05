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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJD के पूर्व MLA पर तलवारों और कुल्हाड़ी से हमला, BJP समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप

BJD के पूर्व MLA पर तलवारों और कुल्हाड़ी से हमला, BJP समर्थकों पर पत्थरबाजी का आरोप

बलवंतराय ने आरोप लगाया कि "लगभग 40-50 लोगों के समूह ने उन पर और उनके समर्थकों पर हमला किया.  हमलावरों में से कुछ के पास तलवारें, कुल्हाड़ियां और अन्य खतरनाक हथियार थे.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 05 Oct 2026 01:45 PM (IST)
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ओडिशा के जाजपुर जिले में जेनापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मधुपुरगढ़ ग्राम पंचायत में बीजू जनता दल(BJD) की 'जन संपर्क पदयात्रा' के दौरान पूर्व विधायक और वरिष्ठ BJD नेता प्रणब बलवंतराय और उनके समर्थकों पर हमला किया गया. 

बलवंतराय ने दावा किया कि हमलावर BJP कार्यकर्ता और स्थानीय MLA हिमांशु शेखर साहू के समर्थक थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन पर हमला हुआ तो 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मूकदर्शक बनकर खड़े रहे.

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BJP विधायक के समर्थकों ने किया हमला

उन्होंने कहा कि, "धर्मशाला के MLA हिमांशु शेखर साहू के समर्थकों वाले लगभग 50 हथियारबंद बदमाशों के एक समूह ने मुझ पर और मेरे समर्थकों पर जानलेवा हमला किया. बदमाशों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने कुछ नहीं किया और मूकदर्शक बनकर खड़ी रही."

हमलावरों के पास थी तलवारें और कुल्हाड़ियां

बलवंतराय ने आरोप लगाया कि "हमलावरों में से कुछ के पास तलवारें, कुल्हाड़ियां और अन्य खतरनाक हथियार थे. इस हमले का मकसद गंभीर चोट पहुंचाना था." 

हिंसा के दौरान बलवंतराय की गाड़ी समेत तीन अन्य गाड़ियां भी कथित तौर पर क्षतिग्रस्त हो गईं. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि शुरुआती घटना के बाद, वह समूह जगदीश जेनामनी के घर गया, जहां उन्हें भी धमकाया और फिर बलवंतराय पर दोबारा हमला किया.

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि हमला करने वाले समूह के लोग BJP के समर्थक थे, उन्होंने बताया कि पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. जिसके बाद विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज के साथ बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई.

इस घटना के बाद, बलवंतराय ने जाजपुर के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें तुरंत FIR दर्ज करने और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई. अपनी शिकायत में बलवंतराय ने आरोप लगाया कि हमलावर धर्मशाला से भाजपा के विधायक हिमांशु शेखर साहू के समर्थक और सहयोगी थे.

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 01:43 PM (IST)
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