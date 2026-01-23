नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष और निजामाबाद सीट से पूर्व सांसद कलवाकुंतला कविता ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है. उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर 'आजाद हिंद' करने की वकालत करते हुए इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. बंजारा हिल्स स्थित तेलंगाना जागृति कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कविता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को 'भाग्यनगर' की तरह नेताजी के नाम का भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

कार्यक्रम में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक के बाद कविता ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार का नाम ब्रिटिश शासनकाल की देन है और देश की आजादी में नेताजी के योगदान को देखते हुए इसे उनके सम्मान में बदला जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जागृति इस मुद्दे पर फॉरवर्ड ब्लॉक की मांग का पूर्ण समर्थन करती है.

सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा हैशटैग मूवमेंट

कविता ने 26 जनवरी को ट्विटर पर एक हैशटैग मूवमेंट शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि जागृति के नेटवर्क के माध्यम से यह मांग देशभर में पहुंचाई जाएगी. कविता ने नेताजी के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि एक आईएएस अधिकारी बनने के बावजूद (जिसमें उन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी), उन्होंने ब्रिटिश हितों की खातिर देशवासियों का शोषण नहीं किया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े.

उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज सरकारें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने में असमर्थ हैं, जबकि नेताजी ने उस समय महिलाओं को बंदूक थमाकर लड़ने की हिम्मत दी थी और झांसी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया था.

भाजपा के भाग्यनगर के वादे पर उठाए सवाल?

कविता ने भाजपा के 'भाग्यनगर' वादे को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जीएचएमसी चुनावों के दौरान भाजपा ने हैदराबाद का नाम बदलने का वादा किया था, लेकिन बाद में इसे राजनीतिक लाभ के लिए अस्थायी तौर पर छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि नेताजी जैसे महान नेता की विरासत को बचाने के लिए अंडमान और निकोबार का नाम 'आजाद हिंद' रखा जाना चाहिए, ताकि यह देश के लिए उनके त्याग की याद दिलाता रहे.