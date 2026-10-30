'मुझे हटाने के लिए BJP नेताओं ने साजिश रची', मणिपुर के पूर्व CM ने लगाया बड़ा आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के नेता एन बीरेन सिंह ने कहा है कि "मणिपुर में BJP सरकार को अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लोगों का खोया हुआ भरोसा और विश्वास वापस पाने के लिए तुरंत काम करना चाहिए." साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता उन्हें वापस मुखमंत्री बनाना चाहती है.

उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं पर उन्हें हटाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है. राज्य में ध्रुवीकरण के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने पर बीरेन सिंह ने अपनी ही सरकार से पूछा है कि फरवरी 2025 में मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भी हिंसा क्यों जारी रही और दूसरे समुदायों में क्यों फैल गई? उन्होंने यह भी कहा कि जनता उन्हें वापस मुख्यमंत्री पद पर लौटने की जोरदार मांग कर रही है.

BJP नेताओं ने की साजिश

बीरेन सिंह ने PTI को एक खास इंटरव्यू में बताया कि "2017 से मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ. मैं दिल्ली लीडरशिप पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि राज्य के कुछ नेताओं पर आरोप लगा रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची." उन्होंने आगे कहा, "कुछ MLA ऐसे हैं जो कभी यह मान ही नहीं पाए कि मैं कांग्रेस से आने के बाद दो बार CM कैसे बना. वे BJP को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं. इसलिए उन्होंने साजिश रची, प्लान बनाया और मुझसे इस्तीफा दिलवाया." अभी की BJP सरकार वाई खेमचंद सिंह चला रहे हैं, जो पार्टी के उन सीनियर नेताओं में से हैं जिन्होंने 2025 में मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी.

वर्तमान सरकार पर सवाल

बीरेन सिंह ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि उन्हें हटाने से मणिपुर में शांति बहाल करने में कितनी मदद मिली? अब तो बीरेन बाहर है, अब क्या हुआ? कितने नागा भाई मारे गए हैं? उन्होंने नागा और कुकी समुदायों से जुड़ी लगातार हिंसा की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि "वे कह रहे थे कि मैं मेजोरिटी का साथ देता हूँ. अब यह ईसाई बनाम ईसाई है. यूरोपियन यूनियन कहाँ चला गया?"

यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया ग़लत व्यवहार

उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट के रुख पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि "जुलाई 2023 में, यूरोपियन पार्लियामेंट ने मणिपुर में जातीय हिंसा पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पास किया और भारत में अधिकारियों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, हिंसा खत्म करने और स्वतंत्र जांच की सुविधा देने का आग्रह किया."

खेमचंद सरकार फेल

वर्तमान खेमचंद सरकार के कामकाज से साफ तौर पर नाखुश बीरेन सिंह ने कहा कि "उन्हें चिंता है कि BJP अपने राजनीतिक एजेंडे के मुख्य मुद्दों पर साफ तौर पर कार्रवाई न होने के कारण जनता का भरोसा खो रही है."

यह पूछे जाने पर कि क्या जनता की बढ़ती चिंता विधानसभा चुनावों में BJP को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्होंने जवाब दिया, यही मेरी मुख्य चिंता है. नशा विरोधी अभियान, अफीम की खेती विरोधी, वो अभियान हम नहीं देख रहे हैं. सरकार को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की बायोमेट्रिक पहचान भी जारी रखनी चाहिए. कम से कम उनकी पहचान तो करो और अगर आप अवैध प्रवासियों को देश से निकाल नहीं सकते तो कम से कम आप उन्हें कैंपों में रख सकते हैं. हमने जो शुरू किया है, उसे जारी रखो. और भविष्य बचाओ. हमें भविष्य बचाना है.

जनता मुझे चाहती है

बीरेन सिंह ने उम्मीद जताई कि BJP की सेंट्रल लीडरशिप इस स्थिति को सुलझाने के लिए दखल देगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को वोटरों तक पहुंचने और बॉर्डर पर बाड़ लगाने और संदिग्ध अवैध इमिग्रेंट्स की बायोमेट्रिक पहचान समेत अपनी पहलों को हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि लोगों को यह यकीन दिलाया जा सके कि मणिपुर के भविष्य के लिए उनके पास एक प्लान है. यह पूछे जाने पर कि अगर BJP सत्ता में बनी रहती है तो क्या वह खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस देखते हैं, सिंह ने कहा, "मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? मैं सिर्फ़ इतना कह सकता हूं कि जनता की बहुत ज्यादा मांग है. लोग मुझे CM के तौर पर वापस चाहते हैं. लेकिन ऐसे फ़ैसले हमें बहुमत मिलने पर निर्भर करते हैं."