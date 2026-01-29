हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो के विमान में थे 211 पैसेंजर, फिर क्या हुआ अटक गईं सबकी सांसें, पायलट ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग

इंडिगो के विमान में थे 211 पैसेंजर, फिर क्या हुआ अटक गईं सबकी सांसें, पायलट ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग

गोवा से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (शमशाबाद) की ओर आ रहे इंडिगो के एक विमान से लैंडिंग के दौरान पक्षी टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

गोवा से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (शमशाबाद) की ओर आ रहे इंडिगो के एक विमान से लैंडिंग के दौरान बुधवार (28 जनवरी) को पक्षी टकरा गया. इस घटना के दौरान विमान में 211 यात्री सवार थे. पायलट ने तुरंत स्थिति को समझा और विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया. इससे सभी यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकले.

गोवा से उड़ान भरने वाला इंडिगो विमान शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे की ओर उतर रहा था, तभी एक पक्षी उससे टकरा गया. पायलट ने तुरंत एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को सूचना दी. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद एयरसाइड सेफ्टी टीम ने रनवे की जांच की. जांच में रनवे पर पक्षी के अवशेष या कोई हिस्सा नहीं मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन जारी रहा.

पायलट ने तुरंत स्थिति को संभाला
विमान विशेषज्ञों के अनुसार, पायलट ने पक्षी से टक्कर लगने का एहसास होते ही तुरंत शांत मन से स्थिति को संभाला, जिसके कारण एक बड़ा खतरा टल गया. एटीसी अधिकारियों ने सुरक्षा टीम के साथ मिलकर विमान की पूरी जांच की. इंजन, विंग्स, नोज कोन समेत सभी हिस्सों की बारीकी से जांच की गई. हालांकि, किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली.

बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं बढ़ी
भारत में हाल के महीनों में बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं बढ़ी हैं. भोपाल, नागपुर, पटना जैसे कई हवाई अड्डों पर ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें कुछ मामलों में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. शमशाबाद एयरपोर्ट पर ही उसी दिन इंजन में खराबी और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण दो और घटनाएं सामने आईं. ये सभी घटनाएं विमानन सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत को बताती हैं.

इस घटना में पायलट की कुशलता और टीमवर्क के कारण यात्रियों की जान बच गई. इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की पुष्टि की. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं एयरपोर्ट के आसपास पक्षी नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं.

ये भी पढ़ें

तेलंगाना नगर निकाय चुनाव: कविता की मौजूदगी में बड़ी रणनीति, 'शेर' चिह्न पर उतरेगी तेलंगाना जागृति

Published at : 29 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Bird Plane INDIGO Shamshabad Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Health, Life और Pension Insurance पर बड़ा ऐलान? | Paisa Live
Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
नौकरी
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
जनरल नॉलेज
India EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget