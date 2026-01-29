गोवा से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (शमशाबाद) की ओर आ रहे इंडिगो के एक विमान से लैंडिंग के दौरान बुधवार (28 जनवरी) को पक्षी टकरा गया. इस घटना के दौरान विमान में 211 यात्री सवार थे. पायलट ने तुरंत स्थिति को समझा और विमान को सुरक्षित तरीके से उतार लिया. इससे सभी यात्री बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकले.

गोवा से उड़ान भरने वाला इंडिगो विमान शमशाबाद एयरपोर्ट के रनवे की ओर उतर रहा था, तभी एक पक्षी उससे टकरा गया. पायलट ने तुरंत एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर को सूचना दी. विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद एयरसाइड सेफ्टी टीम ने रनवे की जांच की. जांच में रनवे पर पक्षी के अवशेष या कोई हिस्सा नहीं मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सामान्य उड़ान संचालन जारी रहा.

पायलट ने तुरंत स्थिति को संभाला

विमान विशेषज्ञों के अनुसार, पायलट ने पक्षी से टक्कर लगने का एहसास होते ही तुरंत शांत मन से स्थिति को संभाला, जिसके कारण एक बड़ा खतरा टल गया. एटीसी अधिकारियों ने सुरक्षा टीम के साथ मिलकर विमान की पूरी जांच की. इंजन, विंग्स, नोज कोन समेत सभी हिस्सों की बारीकी से जांच की गई. हालांकि, किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली.

बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं बढ़ी

भारत में हाल के महीनों में बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं बढ़ी हैं. भोपाल, नागपुर, पटना जैसे कई हवाई अड्डों पर ऐसी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें कुछ मामलों में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. शमशाबाद एयरपोर्ट पर ही उसी दिन इंजन में खराबी और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण दो और घटनाएं सामने आईं. ये सभी घटनाएं विमानन सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत को बताती हैं.

इस घटना में पायलट की कुशलता और टीमवर्क के कारण यात्रियों की जान बच गई. इंडिगो एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की पुष्टि की. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं एयरपोर्ट के आसपास पक्षी नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती हैं.

