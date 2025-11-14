(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Results VIP Seats LIVE: अनंत सिंह, तेजस्वी, सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर, VIP कैंडिडेट्स में कौन आगे-कौन पीछे? जानें ताजा अपडेट
Bihar Assembly Election VIP Seat Results Live: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर है. तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, समेत कई VIP नामों की किस्मत आज तय होगी.
LIVE
Background
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे बड़ा दिन आ चुका है. राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार (14 नवंबर 2025) की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. पूरे बिहार में उत्सुकता, इंतजार और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है क्योंकि अब से कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है. इस बीच बिहार के कुछ ऐसे VIP सीट है, जहां पर ये देखना दिलचस्प होगा की कौन जीत हासिल करेगा. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिन VIP सीट पर सबकी नजरें हैं वो है: रघुनाथपुर (ओसामा शाहाब), राघोपुर (तेजस्वी यादव), महुआ (तेजप्रताप यादव), तारापुर (सम्राट चौधरी), लखीसराय (विजय सिन्हा), अलीनगर (मैथिली ठाकुर), मनेर (भाई वीरेंद्र), मोकामा (अनंत सिंह) , दानापुर (रीतलाल यादव) और गोपालगंज से सुभाष सिंह शामिल है.
राज्य की 243 सीटों पर कुल 2616 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है. बड़े चेहरे अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा और भविष्य दांव पर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं. आज (14 नवंबर) की सुबह से शुरू होने वाली मतगणना में यह तय होगा कि इन हाई-प्रोफाइल सीटों पर किसका सिक्का चलेगा और बिहार का अगला राजनीतिक अध्याय कौन लिखेगा. इन VIP सीट पर JDU, RJD समेत BJP ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया है.
आज की मतगणना तीन चरणों में आगे बढ़ेगी सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद ईवीएम खोलकर मतों का मिलान किया जाएगा और राउंड-दर-राउंड आधिकारिक परिणाम आने शुरू होंगे. हालांकि आधिकारिक परिणाम आने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान 8:30–9:00 बजे के बीच सामने आने लगेंगे. यानी नतीजों की दिशा सिर्फ एक घंटे में साफ होने लगेगी.
इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरे अभियान के दौरान जीत का दावा किया है. एनडीए ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व पर भरोसा जताया है. वहीं महागठबंधन का दावा है कि वे रोजगार, महंगाई और बदलाव के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे.
Bihar Results VIP Seats LIVE: लखीसराय, दरभंगा से BJP आगे
लखीसराय सीट से डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और दरभंगा से संजय सरावगी आगे चल रहे हैं.
Bihar Results VIP Seats LIVE: जनसुराज के केसी सिन्हा आगे
कुम्हरार विधानसभा सीट पर जनसुराज के केसी सिन्हा आगे चल रहे हैं. इस सीट पर बीजेपी के संजय कुमार पीछे हैं.
