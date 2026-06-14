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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUpendra Kushwaha: RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित

Upendra Kushwaha: RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित

Upendra Kushwaha: RLM के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा 2026-2029 के लिए फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। परिसीमन, बिहार के विकास, न्यायिक सुधार, पाटलिपुत्र नामकरण और विशेष आर्थिक पैकेजपारित किए गए.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 14 Jun 2026 05:30 AM (IST)
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राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया. दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित इस अधिवेशन में उन्हें वर्ष 2026 से 2029 तक के कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया. अधिवेशन के दौरान संगठन से जुड़े कई फैसले लिए गए. इसके साथ ही देश और बिहार के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि देश में विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा. बैठक में बिहार के विकास को लेकर भी एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया. पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में अभी भी बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है. पार्टी का कहना है कि युवाओं के पलायन को रोकने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं और कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जाए ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके.

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अधिवेशन में न्यायिक सुधारों पर चर्चा

अधिवेशन में न्यायिक सुधारों पर भी चर्चा हुई. पार्टी ने वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग दोहराई. साथ ही संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) बनाने की मांग की गई. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि न्यायपालिका में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए. बैठक में वर्ष 2026 में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई गई. पार्टी ने मांग की कि लोकसभा सीटों का निर्धारण वास्तविक जनसंख्या के आधार पर किया जाए ताकि बिहार जैसे राज्यों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके. साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई.

सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रस्ताव

सांस्कृतिक मुद्दों पर भी कई प्रस्ताव रखे गए. पार्टी ने मांग की कि पटना का नाम फिर से "पाटलिपुत्र" किया जाए. इसके अलावा समाज सुधारक क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर "महिला शिक्षा दिवस" घोषित किया जाए. पार्टी ने यह भी मांग की कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित की जाए. राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग की और कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बड़े स्तर पर योजनाएं लागू करनी चाहिए.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 14 Jun 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Rashtriya Lok Morcha BIHAR
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