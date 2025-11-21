बिहार की राजनीति में कब एक्टिव होंगे चिराग पासवान? LJPR चीफ बोले- 2030 तक मैं...

बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदर्शन से गदगद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पूरी सक्रियता को लेकर साफ संकेत दिए हैं. उन्होेंने कहा है कि आने वाले समय में उनका मुख्य फोकस बिहार की राजनीति पर होगा. उन्होंने कहा कि वह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2030 तक वह बिहार की राजनीति में सक्रिय और मजबूत भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे.

एलजेपी की जीत को बताया रामविलास पासवान के आदर्शों की जीत

चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिल रही सफलता को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि एलजेपी और गठबंधन को जो जीत मिली है, वह उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के आदर्शों की जीत है. उन्होंने कहा, 'आज जहां भी रामविलास पासवान जी होंगे, वह हम पर गर्व कर रहे होंगे.'

मोदी और नीतीश के काम की वजह से मिली जीत

चिराग ने कहा कि बिहार के लोगों ने विश्वास दिखाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर जनता भरोसा करती है. उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जीत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है और आने वाले पांच साल में संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा.

एनडीए में मिला सम्मान

चिराग पासवान ने बताया कि उनकी पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद एनडीए ने विधानसभा चुनाव में उन्हें 29 सीटें दीं, इससे पता चलता है कि गठबंधन में एलजेपी को सम्मान मिला है. उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल के चुनावों के लिए तैयारी करेगी और संगठन को देशभर में मजबूत किया जाएगा.

भविष्य में बिहार पर फोकस

चिराग पासवान ने कहा कि अभी केंद्र में मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी बड़ी है और वह पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन 2030 तक बिहार की राजनीति में वह पूर्ण रूप से सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाते नजर आएंगे.