'बाप' वाले कमेंट पर खरगे के बचाव में उतरे पप्पू यादव, बोले- 'सर्वनाश...'

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान का समर्थन किया है. इसके साथ ही वह भी खरगे के ‘मोदी का बाप भी जाएगा’ वाले बयान पर उपजे विवाद में कूद गए हैं.

पप्पू यादव बोले- वोट चोरों के बाप को भी जाना पड़ेगा

पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक्स पर मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन करते हुए लिखा, “खरगे साहब ने बिल्कुल सही कहा है. वोट चोरी न होने दिया जाए तो वोट चोरों के बाप को भी जाना पड़ेगा!” उन्होंने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा, “बेशर्म बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, तो और बनाओ. तुम्हारा सर्वनाश तय है.”

ख़रग़े साहब ने बिल्कुल सही कहा है वोट चोरी न होने दिया जाय तो वोट चोरों के बाप को भी जाना पड़ेगा! बेशर्म बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है तो और बनाओ तुम्हारा सर्वनाश तय है — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) October 26, 2026

पटना के कार्यक्रम में खरगे ने क्या कहा था?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा.” समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में एक व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि मोदी नहीं जाएंगे. इस पर खरगे ने जवाब दिया, “मोदी का बाप भी जाएगा... बाप भी जाएगा.” इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस व्यक्ति को हॉल से बाहर पहुंचाया.

इसी कार्यक्रम में खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को आदतन झूठ बोलने वाला बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के शुरुआती 100 दिनों में काला धन वापस लाने का वादा किया था. खरगे ने सवाल किया कि वह पैसा कहां है.

अमित शाह बोले- कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दीं

खरगे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और अब मर्यादा की सीमाएं पार कर रही है.

अमित शाह ने एक्स पर हिंदी में लिखी पोस्ट में कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया हो. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी प्रधानमंत्री की मां के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, कभी उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा गया और कभी उनके साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ‘चायवाला’ कहकर मजाक उड़ाया गया.

शाह ने इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लगातार चुनावी हार के कारण पार्टी हताशा और निराशा में डूबी हुई है. उनके मुताबिक, कांग्रेस के पास न स्पष्ट नीति बची है और न ठोस मुद्दे, बल्कि वह अपमानजनक बयानबाजी की राजनीति कर रही है.

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