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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: देश का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, बिहार का क्या हाल, जानिए

Explained: देश का कौन सा राज्य महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, बिहार का क्या हाल, जानिए

इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा बिहार पुलिस को टैग करने और इस विचलित करने वाले वीडियो पर कार्रवाई की मांग के कुछ ही घंटों भीतर हुई.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 22 Sep 2026 08:15 AM (IST)
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बिहार के जमुई का एक दर्दनाक वीडियो सामने आने के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इस वीडियो में 10वीं कक्षा के दो छात्रों (एक छात्र और एक छात्रा) को कुछ उपद्रवियों द्वारा परेशान और प्रताड़ित करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसे सरेराह घसीट रहे हैं.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा बिहार पुलिस को टैग करने और इस विचलित करने वाले वीडियो पर कार्रवाई की मांग के कुछ ही घंटों भीतर हुई.

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जमुई के पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत दयाल ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया है और वीडियो के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है. उन्होंने आरोपियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

राहुल गांधी और बिहार सरकार की प्रतिक्रिया

इस घटना पर राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की:

"एक युवा लड़की, हाथ जोड़कर छोड़े जाने की भीख मांगती रही, जबकि गुंडों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे घसीटा. इन पुरुषों को इस तरह व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? यह कोई 'संस्कृति' नहीं है. यह पितृसत्ता है.यह सोच कि कोई भी पुरुष किसी लड़की के शरीर, उसकी आवाजाही और उसकी पसंद पर पहरा दे सकता है."

उन्होंने दोषियों पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की और सवाल उठाया कि शाम 7 बजे एक लड़की सार्वजनिक सड़क पर सुरक्षित क्यों नहीं है.

दूसरी तरफ, घटना की निंदा करते हुए बिहार के मंत्री सुनील कुमार ने सरकार का पक्ष रखा

"स्थानीय प्रशासन सरकार की ओर से उचित कार्रवाई करेगा. मैं जमुई के एसपी से बात करूंगा. जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन एक घटना के आधार पर यह प्रोजेक्ट करना सही नहीं है कि पूरे बिहार में ऐसी स्थिति है. बिहार को 'जंगलराज' कहना सही नहीं है. पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करेगी."

वीडियो में क्या सामने आया?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के समूह ने इन नाबालिगों को घेर रखा है. उनमें से एक व्यक्ति पीड़ित छात्र की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे लड़की से दूर खींचता है. जैसे ही छात्रा खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती है, एक नकाबपोश व्यक्ति उसका पीछा करता है और उसे पीछे से दबोचकर घसीटने लगता है.

बिहार की यह घटना कोई अकेली मिसाल नहीं है, बल्कि यह उस गहरी सामाजिक समस्या का एक भयावह रूप है जिससे देश के कई हिस्से जूझ रहे हैं. महिला सुरक्षा की इस जमीनी हकीकत को गहराई से समझने के लिए हमें राष्ट्रीय आंकड़ों पर नजर डालनी होगी.

NCRB आंकड़े: दो अलग दृष्टिकोण

भारत में महिला सुरक्षा की स्थिति का आकलन करते समय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों को मुख्य रूप से दो अलग-अलग पैमानों पर देखा और समझा जाता है.

अपराध दर : प्रति 1 लाख महिला आबादी पर दर्ज मामले, यह राज्यों की वास्तविक सुरक्षा स्थिति को समझने का सबसे सटीक पैमाना है.

कुल दर्ज मामले: किसी राज्य में दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या, जो जनसंख्या अधिक होने के कारण ज्यादा हो सकती है.

1. प्रति 1 लाख महिला आबादी पर अपराध दर 

महिला सुरक्षा के लिहाज से प्रति लाख महिला आबादी पर सबसे अधिक अपराध दर दर्ज करने वाले प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अपराध दर (प्रति 1 लाख महिलाओं पर)
दिल्ली (UT) 130.7
तेलंगाना 128.6
ओडिशा 118.3
हरियाणा 96.4
राजस्थान 91.3

इन आंकड़ों से साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान में महिलाओं पर अपराध का अनुपात काफी अधिक है.

2. कुल दर्ज मामलों के आधार पर आंकड़ें

कुल मामलों की संख्या के आधार पर देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य शीर्ष पर आते हैं.

राज्य कुल दर्ज मामले
उत्तर प्रदेश 66,398
महाराष्ट्र 47,954
राजस्थान 36,563
पश्चिम बंगाल 34,000+
मध्य प्रदेश 32,000+

बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का पैटर्न

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर बिहार में महिला अपराध का एक विशिष्ट पैटर्न दिखाई देता है. हालांकि प्रति लाख आबादी पर बिहार की कुल अपराध दर कई अन्य राज्यों की तुलना में कम दिखती है, लेकिन कुछ विशिष्ट श्रेणियों में यह राज्य शीर्ष पर है.

शादी के लिए अपहरण (पकड़ुआ विवाह)

राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति: जबरन शादी के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों के अपहरण के मामलों में बिहार देश में शीर्ष पर है.

वार्षिक आंकड़े: एक वर्ष में इस श्रेणी के तहत 4,941 मामले दर्ज किए गए, जो प्रति लाख महिलाओं पर 8.1 की अपराध दर दर्शाता है.

वर्षीय ट्रेंड: वर्ष 2018 से 2022 के बीच, अपहृत महिलाओं की वार्षिक संख्या 2022 में सबसे अधिक (10,190) दर्ज की गई.

कुल दर्ज मामले और अपराध दर: वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 89,038 मामले दर्ज हुए (2018 में 16,920 मामले, 2020 में 15,359 मामले और 2022 में 20,222 मामले). हालांकि, बिहार में प्रति लाख महिलाओं पर कुल अपराध दर (31.2 से 32) राष्ट्रीय औसत (66.4) की तुलना में काफी कम है.

बिहार में अपराध की मुख्य श्रेणियां

अपहरण और भगा ले जाना: महिला पीड़ितों से जुड़े कुल मामलों में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है.

पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता: कुल दर्ज घरेलू अपराधों का लगभग 30% से 35% हिस्सा.

यौन अपराध: इसमें IPC की धारा 354 (शीलभंग का प्रयास/छेड़छाड़) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
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