बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने राज्य की सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी है. इस बार नतीजों का रुख किसी एक ओर झुकता नहीं दिख रहा. जहां कुछ सर्वे एनडीए (NDA) को हल्की बढ़त दे रहे हैं, वहीं कई एजेंसियां महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) को सत्ता की दहलीज के करीब बता रही हैं. अब पूरा राज्य 14 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतज़ार कर रहा है.

न्यूज़ चैनलों और सर्वे एजेंसियों के आंकड़े इस बार बेहद दिलचस्प हैं. कुछ एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 130 से अधिक सीटों तक पहुंचता दिख रहा है, जबकि एनडीए 100 से थोड़ी ऊपर की सीमा में है. वहीं अन्य सर्वे में मुकाबला इतना करीबी है कि बहुमत की रेखा 122 सीटों पर दोनों गठबंधन लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं. कुल मिलाकर, चार प्रमुख सर्वे एजेंसियों के औसत आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन को 120–130 सीटें, जबकि एनडीए को 110–120 सीटें मिलती दिख रही हैं.

टीवी लाइव एग्जिट पोल तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत

सबसे चर्चित TV Live Exit Poll ने इस बार महागठबंधन के लिए खुशखबरी दी है. सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 130 से 144 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 95 से 109 सीटों के बीच बताया गया है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो बिहार की सत्ता में तेजस्वी यादव की वापसी लगभग तय मानी जा रही है.

जॉर्नो मिरर सर्वे बदलाव के मूड में जनता

Journo Mirror Exit Poll के आंकड़े भी लगभग यही तस्वीर पेश करते हैं. यहां भी महागठबंधन 130–140 सीटों पर मजबूत दिख रहा है, जबकि एनडीए 100–110 सीटों के बीच सीमित है. दो प्रमुख एजेंसियों का यह रुझान बताता है कि राज्य की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में दिखाई दे रही है.

जनमत पोल बराबरी की टक्कर, सस्पेंस जारी

जनमत एग्जिट पोल ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.इस सर्वे में एनडीए को 113–125 और महागठबंधन को 111–123 सीटों के बीच दिखाया गया है.यह स्थिति बताती है कि बहुमत की रेखा 122 सीटों पर दोनों गठबंधन लगभग एक बराबर खड़े हैं. थोड़ा-सा वोट अंतर सत्ता की दिशा पूरी तरह बदल सकता है.

न्यूज़ पिंच एआई सर्वे एनडीए को मामूली बढ़त

News Pinch AI Politics Survey ने बिहार की चुनावी जंग को और पेचीदा बना दिया है. यहां एनडीए को 121 सीटें और महागठबंधन को 119 सीटें मिलने का अनुमान है. यानी यह एक फोटो-फिनिश मुकाबला है, जिसमें मामूली बदलाव भी नतीजों को उलट सकता है.

2020 जैसी स्थिति दोहराने का संकेत

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2020 में भी लगभग यही तस्वीर देखने को मिली थी. तब भी एग्जिट पोल ने महागठबंधन को बढ़त दी थी, लेकिन अंतिम नतीजों में एनडीए ने बेहद मामूली अंतर से सरकार बना ली थी. इस बार भी वही सस्पेंस कायम है क्या इतिहास दोहराया जाएगा, या बिहार में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत होगी?

नतीजे से पहले सियासी सरगर्मी तेज

पटना, दरभंगा, भागलपुर और गया में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है. गठबंधन कार्यालयों में रणनीतिक बैठकें चल रही हैं और उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में समर्थकों से संपर्क में हैं. मतगणना से पहले हर पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन असली तस्वीर 14 नवंबर को ही साफ होगी.

