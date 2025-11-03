Bihar Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के सहारसा में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला बोला . उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां छठ पर्व को ‘ड्रामा’ बताती हैं, जबकि विदेशी त्योहारों का जश्न मनाती हैं .

प्रधानमंत्री मोदी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस के नेता पूरी दुनिया घूमते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन उन्हें अयोध्या के राम मंदिर जाने का समय नहीं मिलता .

पीएम मोदी ने साधा निशाना

पीएम मोदी ने कहा, “इन राजद और कांग्रेस वालों को देखिए, ये लोग पूरी दुनिया घूमते हैं . सोशल मीडिया पर इनके फोटो देखकर शर्म आती है . लेकिन ये लोग अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाते . वहाँ निषादराज का मंदिर है, वहां वाल्मीकि जी का मंदिर है, शबरी माता का भी मंदिर है . अगर राम से परेशानी है, तो कम से कम निषादराज के चरणों में सिर झुका दो . इसमें शर्म कैसी? लेकिन ये नहीं जाएंगे . दुनिया घूमते रहेंगे. ”

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'कांग्रेस का शाही परिवार, राजद का शाही परिवार, ये विदेशी त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब बात छठ की आती है, तो कहते हैं कि ये लोग तो बस ड्रामा कर रहे हैं .'

लालू यादव के हैलोवीन सेलिब्रेशन पर विवाद

प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उस दिन आया जब लालू यादव का अपने पोते पोतियों के साथ हैलोवीन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ . यह वीडियो लालू की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, “Happy Halloween to everyone. वीडियो में लालू यादव अपने पोते पोतियों के साथ कॉस्ट्यूम पहने हुए तस्वीरें खिंचवाते नजर आए .

पहले कुंभ मेले को ‘फालतू’ बताकर मचाया था बवाल

इससे पहले, फरवरी 2025 में लालू यादव ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले को फालतू (मतलबहीन) कहकर विवाद खड़ा कर दिया था . जब उनसे कुंभ मेले में भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की मौजूदगी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा था , “कुंभ का कहां कोई मतलब है . फालतू है कुंभ .”

यह बयान तब आया था जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ यात्रा के लिए भीड़ के कारण भागदौड़ में 18 लोगों की मौत और कई घायल हो गए थे . लालू यादव ने कहा था कि, “कुंभ का कोई अर्थ नहीं है, बस यूं ही भीड़ जुटती है .”