राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव के बाद विकास करने वाली सरकार का साथ देने की बात कही है. इस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) को कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे.

जीतन राम मांझी ने बिहार के गयाजी जिले में कहा, ‘बिहार में जिसने विकास किया है और जो योजना बना रहा है, वो दिख रहा है. आज एक करोड़ लोगों को नौकरी देने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात की जा रही है. पीएम मोदी ने बिहार को 8000 करोड़ रुपये का कोसी प्रोजेक्ट और मखाना बोर्ड दिया है.’

आज लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. बिहार को पहले से कई ज्यादा मिल रहे हैं. पहले बिहार को जितनी राशि मिलती थी, उससे चार गुना अधिक राशि मिल रही है. अगर तेज प्रताप यादव इन विकास की योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए का साथ देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे.

राहुल गांधी बाहर जाकर देश की शिकायत करते हैं: मांझी

मांझी ने राहुल गांधी के सरकार पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी की बात हमें समझ में नहीं आती है कि जब वे विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं. कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बाहर जाकर देश की शिकायत नहीं करेगा, लेकिन वे करते हैं. एसआईआर के नाम पर उन्होंने बिहार में कई दिनों तक यात्रा की, लेकिन आज एसआईआर कहां चला गया?’

राहुल ने छठ महापर्व को नौटंकी बताया: मांझी

उन्होंने कहा, ‘अपनी जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करवाया. हमारे यहां छठ महापर्व होता है. लोग इसे पवित्रता से देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने हाल के बयान में इसे नौटंकी बताया. ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए. राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं. हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति ही हिंदुस्तान का नागरिक होगा, ऐसा संविधान में है. अशुद्धियों को दूर करने के लिए एसआईआर किया गया है. अगर राहुल गांधी इसे चोरी कहते हैं, तो यह सिर्फ उनके दिमाग का दोष है.’

