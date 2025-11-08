हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'जब जेल जाते हैं तो पत्नी को बनाते हैं, अब बेटे को CM बनाने में लगे हैं', चिराग पासवान का लालू फैमिली पर सीधा अटैक

Bihar Elections 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं. वोट आम लोगों से लेते हैं, लेकिन सारा लाभ अपने परिवार को देते हैं.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 06:20 PM (IST)


केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) को विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर सीधा हमला भी किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं.

बिहार में मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में नौहट्टा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुरारी प्रसाद गौतम को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपना प्रत्याशी बनाया है.

सारा लाभ अपने परिवार को देते हैं महागठबंधन के लोग: चिराग पासवान

जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, ‘महागठबंधन के लोग खुद मुख्यमंत्री बनते हैं और जब जेल जाते हैं, तो अपनी अर्धांगिनी को मुख्यमंत्री बना देते हैं. अगली पीढ़ी जब राजनीति में जाती है तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लग जाते हैं. अगर सांसद बनाना होगा तो अपनी बेटी को बनाएंगे. इस प्रकार सारा लाभ अपने परिवार को देते हैं और वोट आम लोगों से लेते हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘महागठबंधन वालों ने M. Y. समीकरण बनाए है, लेकिन ‘M’ को कोई लाभ नहीं दिया और ‘Y’ में सारा लाभ अपने परिवार के लिए रख लिया. वहीं, हमारे M. Y. में महिलाएं और युवा हैं. चिराग पासान ने महिलाओं और युवाओं का समीकरण बनाया है.

लोजपा प्रत्याशी के लिए केंद्रीय मंत्री ने जनता से मांगा समर्थन

वहीं, रोहतास जिले के डेहरी के जक्की बीघा में लोजपा (रा) के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह के पक्ष में जनता से समर्थन मांगते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब आपके बीच से एक शख्स चुनाव जीतकर जब आगे जाएगा, तो आपको इसका बेहतर लाभ मिलेगा और इनके साथ चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपके ही साथ होगा, आपके ही बीच होगा.

उन्होंने कहा, ‘केंद्र की NDA सरकार और बिहार की NDA सरकार, ये डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से निरंतर यह प्रयास कर रही है कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम किया जाए. कैसे गांव से शहर के बीच की दूरी को कम किया जाए. बिहार को विकसित राज्य बनाकर यहां के सभी गरीब लोगों को मुख्यधारा में जोड़ें.’

यह भी पढ़ेंः ‘महागठबंधन लड़ रहा महात्मा गांधी वाली लड़ाई’, बिहार में बोलीं प्रियंका गांधी; PM मोदी को 'कट्टा सरकार' पर घेरा

Published at : 08 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Chirag Paswan NDA Rohtas LJP (R) LALU YADAV BIHAR ELECTION
