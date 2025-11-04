'किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपये कर देंगे', बिहार में अमित शाह ने किया बड़ा वादा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के किसानों से एक बहुत बड़ा वादा किया है. अमित शाह ने बिहार के किसानों से कहा है कि अगर राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनती है, तो किसानों में सम्मान निधि योजना से मिलने वाली 6,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में विधानसभा चुनाव को लेकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने बेतिया की जनता से चुनाव के दिन भरपूर मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘मतदान के दिन सबसे पहले मतदान, फिर जलपान.’

उन्होंने बिहार की जनता से कहा, ‘बिहार में फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बना दो, जो किसान को सम्मान निधि का 6,000 रुपये मिलता है, उसे बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार वापस आई तो राज्य में डिफेंस कोरिडोर बनेगा.

लालू यादव और सोनिया गांधी पर शाह ने साधा निशाना

अमित शाह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है. सोनिया जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है. लेकिन पटना में नीतिश जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे है. दिल्ली में मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे है. इसलिए इस पदों पर कोई वैकेंसी नहीं है.’ उन्होंने कहा कि बिहार का भला सिर्फ नीतिश कुमार और मोदी जी कर सकते है.

अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, ‘राहुल बाबा बिहार में घुसपैठिए बचाओ यात्रा पर निकले थे. राहुल बाबा आपको जितनी यात्रा निकालना है, निकालो. हम NDA और भाजपा वाले हर एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे.’ उन्होंने कहा कि लालू और राबडी ने चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला किया है. इनलोगों ने लाखों करोडों का घोटाला किया है. राहुल और लालू की सरकार घोटाला करती है.’

शाह ने कहा, ‘लालू प्रसाद यादव की पार्टी (RJD) कहती है कि हम जीविका दीदी का पैसा वापस लेगें. मैं कहता हूं कि किसी की ताकत नहीं है कि जीविका दीदी का पैसा वापस ले लें.’

