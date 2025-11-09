हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए, हम तो लखपति दीदी के वोट से जीतेंगे', राहुल-तेजस्वी पर तंज कसते हुए बोले अमित शाह

'हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए, हम तो लखपति दीदी के वोट से जीतेंगे', राहुल-तेजस्वी पर तंज कसते हुए बोले अमित शाह

Amit Shah in Sasaram: केंद्रीय अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 09:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को सासाराम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है. हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए. हम तो सासाराम के युवाओं और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं.

अमित शाह ने कहा, ‘चुनाव के पहले चरण में ही लालू की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया. पहले चरण में ही तय हो चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है. मगर सासाराम वालों! याद रखिए, जरा सी भी गलती हुई तो जंगलराज फिर लौट आएगा. लालटेन वालों को बिहार में आने मत देना वरना आगे बढ़ रहा बिहार फिर जंगलराज से तहस-नहस हो जाएगा.’

बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिए को निकालेंगे- शाह

उन्होंने कहा, ‘कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी. घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों के हिस्से के राशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं. राहुल और तेजस्वी जो करना चाहें, उन्हें करने दें. मैं आज सासाराम की धरती से यह कहकर जाता हूं कि हम बिहार और देश से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुनकर निकालेंगे.’

NDA के खिलाफ एक महाठगबंधन लड़ रहा चुनाव- शाह

जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘आपने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को बार-बार वोट दिया है और बिहार में बहुत बदलाव भी आया है. अगले पांच साल में हम पूरे बिहार को विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे. एनडीए के खिलाफ एक महाठगबंधन भी लड़ रहा है, लेकिन वे हमारे खिलाफ कम और एक-दूसरे के खिलाफ ज्यादा लड़ रहे हैं. NDA पांच पांडवों की तरह एकजुट होकर लड़ रहा है. हमारी एकता आने वाले दिनों में जीत का संकल्प है.’

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले केंद्रीय गृह मंत्री

उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, ‘जब केंद्र में सोनिया-मनमोहन की सरकार थी, तब आतंकवादी देश में घुसकर हमारी धरती को लहूलुहान करके भाग जाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो स्थिति बदल गई. उरी में हमला हुआ, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की. पुलवामा हमले के बाद हमने एयरस्ट्राइक की. पहलगाम में हमारे यात्रियों को धर्म पूछकर मारा तो 22 दिन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर हमने आतंकियों का सफाया किया. आगे भी अगर आतंकी गोली चलाएंगे तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे.’

लालू और सोनिया के सपने नहीं होंगे पूरे- शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू-राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं. मैं दोनों को कहना चाहता हूं कि न लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री और न ही सोनिया गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा. पटना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं. कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए निरर्थक प्रयास मत कीजिए.

यह भी पढ़ेंः युवा कांग्रेस ने ECI दफ्तर की दीवारों पर चिपकाए 'ब्राजील मॉडल वोट चोरी' के पोस्टर, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

Published at : 09 Nov 2025 09:21 PM (IST)
Tags :
Sasaram RAHUL GANDHI TEJASHWI YADAV AMIT SHAH BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget