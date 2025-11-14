हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election Result: NDA की ऐतिहासिक बढ़त, तीन सीटों पर बाहुबलियों की पत्नियों की सीधी टक्कर, जानें कौन है वह

Bihar Election Result: NDA की ऐतिहासिक बढ़त, तीन सीटों पर बाहुबलियों की पत्नियों की सीधी टक्कर, जानें कौन है वह

Bihar Election Result: बिहार चुनाव के रुझानों में वारिसलीगंज, बनियापुर और बेलागंज सीटों पर बाहुबलियों की पत्नियों के बीच कड़ा मुकाबला है. जानें किसे बढ़त और सीटों पर वर्तमान स्थिति.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Nov 2025 06:43 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दिया. चुनाव के नतीजों से साफ पता चल रहा है कि राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला है. चुनाव आयोग के ताजा अपडेट के मुताबिक NDA 204 सीटों पर आगे चल रही है. हालांकि, इस बीच राज्य के कई विधानसभा सीट है, जिस पर बाहुबलियों की पत्नियों के की टक्कर देखने को मिली.

बिहार के वारिसलीगंज, बनियापुर और बेलागंज से  बाहुबलियों की पत्नियों ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए उतरी हैं. सीटों की बात करें तो  वारिसलीगंज सीट पर दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच चुनावी टक्कर है. इसमें आरजेडी और बीजेपी आमने-सामने है. बनियापुर सीट पर आरजेडी की चांदनी देवी है, जिनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार केदार नाथ सिंह है. इसके अलावा बेलागंज सीट पर जेडीयू के टिकट पर मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही हैं.

वारिसलीगंज सीट की स्थिति

वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर RJD से अनीता देवी खड़ी है, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है. उनका मुकाबला BJP के अरुणा देवी से है. ये बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है. मौजूदा स्थिति को देखें तो अरुणा देवी अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी अनीता देवी से 3894 वोट आगे हैं.

बनियापुर सीट की स्थिति

बनियापुर विधानसभा सीट पर RJD से चांदनी देवी खड़ी है. चांदनी देवी दिवंगत बाहुबली और विधायक रहे अशोक सिंह की पत्नी हैं. उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार केदार नाथ सिंह से है. मौजूदा स्थिति को देखें तो चांदनी देवी अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी  केदारनाथ सिंह से 12125 वोट पीछे हैं.

बेलागंज सीट की स्थिति

बिहार के बेलागंज सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला है. एक तरफ आरजेडी के टिकट पर सुरेंद्र यादव के बेटे बाहुबली विश्वनाथ कुमार है. दूसरी तरफ जेडीयू के टिकट पर मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही हैं. ये दिवंगत नेता बिंदेश्वरी प्रसाद की पत्नी है. मौजूदा स्थिति की बात करें तो मनोरमा देवी विश्वनाथ कुमार से 1356 सीट पीछे हैं.

Published at : 14 Nov 2025 06:43 PM (IST)
